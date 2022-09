Venezia 2022: Olivia Wilde cerca di mettere a tacere i rumors su Florence Pugh e Shia LaBeouf

Olivia Wilde non ha smentito le voci relative ad un suo presunto litigo con Florence Pugh e Shia LaBeouf: la regista di Don't Worry Darling ha scelto di non dire niente in proposito.

Olivia Wilde, durante la conferenza stampa che ha avuto luogo durante la giornata di oggi presso la Mostra del Cinema di Venezia 2022, ha provato a mettere a tacere le dicerie che circolano online a proposito di Florence Pugh, Shia LaBeouf e il suo nuovo film: Don't Worry Darling.

La Wilde e alcuni dei membri del cast del thriller psicologico, tra cui il suo fidanzato Harry Styles, Chris Pine e Gemma Chan, hanno partecipato a una conferenza stampa per la pellicola mentre Florence Pugh, secondo quanto riferito, sarà presente solo per la proiezione non risponderà a nessuna domanda sul tappeto rosso.

Secondo i tabloid la Pugh e la regista si sarebbero litigate, rumor confermato anche dai messaggi e dagli audio diffusi da Shia LaBeouf. Quest'ultimo sostiene che, nonostante le affermazioni della Wilde relative al suo presunto licenziamento, quella di lasciare il progetto sia stata una sua decisione.

Olivia Wilde, durante la conferenza, ha dichiarato: "Florence è una forza della natura e siamo così grati che sia in grado di farcela stasera, considerando che è impegnata con le riprese di Dune. In quanto regista, so bene quanto sia spiacevole non avere un attore anche solo per un giorno, quindi le sono molto grata, e sono molto grata anche a Denis Villeneuve per averci aiutati, e siamo davvero entusiasti di poter celebrare il suo lavoro stasera".

"Tutti i pettegolezzi infiniti dei tabloid e tutto il rumore là fuori, voglio dire, Internet si autoalimenta. Non sento il bisogno di contribuire", ha concluso la regista di Don't Worry Darling e, quando un altro giornalista ha cercato di chiedere informazioni sulle affermazioni fatte da LaBeouf, il moderatore della conferenza stampa l'ha zittito dicendo: "Penso che abbia già risposto a questa domanda".