Olivia Wilde sarà la regista della commedia natalizia Naughty

Olivia Wilde tornerà alla regia con un film natalizio intitolato Naughty, prodotto dalla casa di produzione LuckyChap di Margot Robbie.

Per ora il progetto non ha ancora un cast e non sono state svelate le tempistiche previste per la realizzazione.

I primi dettagli del progetto

Naughty è stato scritto da Jimmy Warden, già autore di Cocainorso, e viene descritto come Le amiche della sposa, ma ambientato al Polo Nord.

Al centro della trama ci sarà la madre single Mallory che, pur di ottenere la custodia del figlio e toglierlo al suo terribile ex, deve trovare Babbo Natale e convincerlo a testimoniare durante l'udienza del suo divorzio.

Olivia Wilde si occuperà della regia dopo aver realizzato Don't Worry Darling, che ha incassato 87 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo. Il film aveva come star Florence Pugh e Harry Styles nel ruolo di una coppia che viveva in una comunità utopica che nasconde molti segreti.