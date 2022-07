Venezia 2022: Margini di Niccolò Falsetti unico italiano nella Settimana della Critica

Margini di Niccolò Falsetti è l'unico titolo unico italiano in concorso nella Settimana della Critica alla Mostra del Cinema di Venezia 2022. Il film, scritto da Niccolò Falsetti, Francesco Turbanti, Tommaso Renzoni, vede interpreti Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Matteo Creatini, Valentina Carnelutti, Nicola Rignanese, Paolo Cioni, Aurora Malianni e Silvia D'Amico. Il film, prodotto da dispàrte, Manetti bros. Film con Rai Cinema, uscirà nei cinema il 15 settembre distribuito da Fandango.

Margini: Matteo Creatini in una scena del film

Questa la sinossi di Margini: Grosseto, 2008. Edoardo, Iacopo e Michele sono i giovani membri di un gruppo punk. Stanchi di suonare tra sagre e feste dell'Unità, hanno finalmente l'occasione di riscattarsi aprendo la data bolognese dei Defense, famosa band punk hardcore americana. Quando il concerto viene annullato, i tre non si danno per vinti: se non possono andare a Bologna a suonare con i Defense, allora saranno i Defense a venire a Grosseto. Il piano, però, si rivela più difficile del previsto: i paradossi della vita di provincia trasformano ogni dettaglio in un problema insormontabile, mettendo in discussione la riuscita dell'impresa ma soprattutto ciò a cui i tre tengono di più: la loro amicizia.

Di seguito l'elenco completo dei film presenti nella selezione della Settimana della Critica 2022.

ANHELL69 di Theo Montoya - Colombia

BEATING SUN (Tant que le soleil frappe) di Philippe Petit - Francia

EISMAYER di David Wagner - Austria

DOGBORN di Isabella Carbonell - Svezia

HAVE YOU SEEN THIS WOMAN? (Da li ste videli ovu ženu?) di Dušan Zorić and Matija Gluscevic - Serbia

MARGINI di Niccolò Falsetti - Italia

SKIN DEEP (Aus meiner haut) di Alex Schaad - Germania

Fuori concorso - film d'apertura

THREE NIGHTS A WEEK (Trois nuits par semaine) di Florent Gouëlou - Francia

Fuori concorso - film di chiusura

QUEENS (Malikates) di Yasmine Benkiran - Marocco

Fuori concorso - proiezione speciale in collaborazione con la 79° Mostra del Cinema di Venezia

BLOOD (O Sangue) di Pedro Costa - Portogallo [1989, restauro]