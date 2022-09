Venezia 2022, Harry Styles nega le accuse: "Non ho sputato addosso a Chris Pine"

I rappresentanti di Harry Styles hanno appena negato che il loro cliente abbia sputato addosso al suo co-protagonista, Chris Pine, durante la premiere di Don't Worry Darling, che ha avuto luogo presso il Festival del cinema di Venezia 2022. Come sappiamo, questa diceria ha letteralmente dominato i social media nelle ultime ore e sembra che la star britannica abbia deciso di farla finita una volta per tutte.

In una serie di video emersi dopo la proiezione di ieri sera, sembrava che Styles avesse sputato in grembo a Pine mentre prendeva posto accanto all'attore hollywoodiano in occasione della prima mondiale. "Questo non è affatto vero", hanno detto alcune fonti vicine a Styles.

Fonti vicine a Pine hanno confermato queste affermazioni, sottolineando che "non c'è altro che rispetto tra questi due uomini". Alcune di queste dicerie si basano sul fatto che Pine sembrasse sconsolato e profondamente infastidito durante la conferenza stampa di lunedì, durante la quale Olivia Wilde, la regista del film, ha cercato di minimizzare le voci relative ad un presunto litigio tra lei e Florence Pugh.

Pugh non è apparsa alla conferenza stampa, ma si è presentata alla premiere, durante la quale ha evitato il contatto visivo con la Wilde. Don't Worry Darling è un thriller, ambientato in un sobborgo americano apparentemente perfetto, in cui Styles e la Pugh interpretano una coppia il cui matrimonio è messo a dura prova quando viene scoperto un segreto sulla scomparsa di un vicino di casa.