Venezia 2022: Bob Odenkirk ospite delle Giornate degli Autori col film Worlds Apart

Bob Odenkirk, star di Breaking Bad e Better Call Saul, sarà ospite delle Giornate degli Autori col film Worlds Apart - Mondi Lontani, diretto da Cecilia Miniucchi.

La star di Breaking Bad e Better Call Saul Bob Odenkirk sarà ospite delle Giornate degli Autori di Venezia 2022 col film Worlds Apart - Mondi Lontani di Cecilia Miniucchi.

Breaking Bad: Bob Odenkirk in una scena della stagione 3

GENOMA FILMS è lieta di annunciare che Worlds Apart - Mondi lontani sarà presentato durante una delle tre MASTERCLASS SIAE per le Giornate degli Autori, nell'ambito della 79a Mostra internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (31 Agosto -10 Settembre 2022).

Venezia 2022: Padre Pio di Abel Ferrara e The Listener con Tessa Thompson alle Giornate degli Autori

Bob Odenkirk, attore, regista, produttore e sceneggiatore, noto in tutto il mondo per il ruolo di Saul Goodman nelle serie Breaking Bad e Better Call Saul, che accompagnerà la presentazione e proiezione speciale di Worlds Apart - Mondi Lontani, di cui è protagonista, e si intratterrà in un dialogo sulla scrittura e l'autorialità. Bob Odenkirk sarà accompagnato sul palco anche dagli altri protagonisti del film, Danny Huston e Radha Mitchell.

Cecilia Miniucchi, regista e sceneggiatrice del film, ha realizzato Worlds Apart - Mondi Lontani in modo un po' insolito e innovativo, durante l'inizio del lockdown a Los Angeles, dirigendo da remoto gli attori - ciascuno recluso nella propria abitazione e isolato dal resto del mondo - e ponendosi come obiettivo una riflessione su quello che si scopre durante una convivenza totale e forzata.

Halloween Kills: Bob Odenkirk e il cameo "nascosto" nel nuovo film horror (FOTO)

Questa la sinossi di Worlds Apart - Mondi Lontani: Tre coppie di amici che si conoscono per motivi diversi sono costrette a rimanere ognuna nella propria casa, a causa dell'inaspettato lockdown a Los Angeles. Jonathan (Bob Odenkirk) ha una galleria d'arte e vive con sua moglie Sue (Jeanie Lim), ma ha un'amante, Clarissa (Radha Mitchell),, che non può vedere. Lei invece vive da sola, accanto al suo inquilino iraniano Darius (Cyrus Pahlavi) e con poche persone che sente al telefono, tra cui il suo ex-professore e caro amico Paul (Danny Huston), che è invece sposato a Rita (Rosie Fellner), una donna molto più giovane e molto diversa da lui. L'isolamento forzato porterà tutti a rivalutare le proprie relazioni con le persone con cui abitano, con quelle con cui vorrebbero essere e alla fine con... se stessi.