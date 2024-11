Io sono nessuno 2: Bob Odenkirk coperto di sangue nella prima foto del sequel

La produzione di Io sono nessuno 2, seguito dell'improvviso successo al botteghino del 2021, ha finalmente diffusa una prima foto ufficiale che vede Bob Odenkirk completamente coperto di sangue e pronto all'azione.

L'immagine, per gentile concessione della rivista Empire, suggerisce che l'Hutch di Odenkirk sarà protagonista di un'altra violenta furia anche nella nuova storia che verrà raccontata.

"Ora che è tornato in azione a pieno ritmo, come reagirà la sua famiglia a questa nuova bestia?", ha spiegato il regista Timo Tjahjanto a Empire. "Vedrete molte delle domande che si pongono i padri e i mariti: 'Come reagiscono a quest'altra parte di me che si dà costantemente da fare e lavora per la famiglia?' Sarà un bel viaggio".

Bob Odenkirk in un'immagine di Io sono nessuno 2

Inoltre, il sequel avrà un aspetto leggermente diverso. "Abbiamo eliminato quell'atmosfera cupa e tetra da fabbrica/magazzino del primo film", ha aggiunto Tjahjanto, che ha proseguito: "...e l'abbiamo reso molto più estivo e colorato". I dettagli sulla trama non sono ancora stati rivelati, ma sappiamo che Sharon Stone si è unita al cast nel ruolo della cattiva di turno.

Mentre il regista del primo Io sono nessuno, Ilya Naishuller, non tornerà, il team di produttori originali del primo film, Kelly McCormick e David Leitch, che hanno lavorato anche al film d'azione The Fall Guy con Ryan Gosling ed Emily Blunt, uscito all'inizio di quest'anno, è di nuovo della partita. Odenkirk è anche accreditato come produttore del sequel.

Io sono nessuno 2 uscirà nelle sale il 15 agosto 2025. Il primo film seguiva Hutch (Odenkirk), un padre e marito trascurato e sottovalutato dalla moglie Becca (Connie Nielsen), che aveva accettato le indignazioni della vita senza mai ribellarsi. Ma dopo aver fallito nel tentativo di proteggere la sua famiglia durante una rapina, Hutch raggiunge il punto di non ritorno. Trasformandosi da padre normale a combattente senza paura, il "nessuno" è diventato qualcuno mentre conduceva i nemici in una spirale di vendetta esplosiva.