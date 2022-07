Venezia 2022: Padre Pio di Abel Ferrara e The Listener con Tessa Thompson alle Giornate degli Autori

É stato presentato oggi programma della diciannovesima edizione delle Giornate degli Autori, sezione parallela di Venezia 2022 che si svolgerà nell'ambito della 79 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia dal 31 agosto al 10 settembre. Tra i titoli in programma, Padre Pio di Abel Ferrara con Shia LaBeauf e The Listener di Steve Buscemi con Tessa Thompson.

Venezia 2022: il manifesto delle Giornate degli Autori

I dieci film in concorso comprendono The Listener di Steve Buscemi come film di chiusura. L'attrice statunitense Tessa Thompson, volontaria notturna per una linea telefonica di supporto psicologico, sembra quasi ascoltare tutti i personaggi dei nostri film dando loro, con la sua voce, una promessa di guarigione. Di produzione, storia e ambientazione italiana, è il nuovo film di Abel Ferrara che con il suo mistico e febbrile Padre Pio, interpretato da Shia LaBeouf, rivisita un episodio tragico della storia italiana del secolo scorso, l'eccidio di San Giovanni Rotondo dell'ottobre del 1920. Mentre Salvatore Mereu torna alla Mostra del Cinema a distanza di due anni e ci offre con Bentu una dolente e allo stesso tempo luminosa storia di grano e vento ambientata nella Sardegna degli anni Cinquanta, una storia che è metafora, quanto mai attuale, della sfida che l'uomo ingaggia con la natura.

Vicende tutte al presente, dove il presente è oppressivo e contraddittorio e allo stesso tempo contiene tracce di speranza, sono quelle raccontate in Dirty, Difficult, Dangerous di Wissam Charaf e in Les damnés ne pleurent pas di Fyzal Boulifa. Nel primo, due giovani amanti, un profugo siriano e una badante eritrea, rincorrono la leggerezza della passione sullo sfondo di un Libano al collasso; nel secondo una madre e un figlio attraversano, uniti e distanti allo stesso tempo, un Marocco lacerato dalle disparità economiche e sociali.

Evento d'apertura fuori concorso è il documentario Marcia su Roma di Mark Cousins. Tra gli ospiti alle Giornate anche Edgar Reitz a cui andrà il premio speciale per i 75 anni dell'Ente dello Spettacolo, Daniele Ciprì, Filippo Timi e la star di Better Call Saul Bob Odenkirk, interprete di uno dei corti di Miu Miu Women's Tales, Worlds Apart di Cecilia Miniucchi.

Tra i film delle Notti Veneziane, realizzate in accordo con Isola Edipo: LAS LEONAS di Isabel Achával e Chiara Bondì; LE FAVOLOSE di Roberta Torre; SPACCAOSSA di Vincenzo Pirrotta con Selene Caramazza, Ninni Bruschetta, Luigi Lo Cascio; SE FATE I BRAVI di Stefano Collizzolli e Daniele Gaglianone.

La presidente di giuria dell'edizione 2022 è Céline Sciamma, che insieme ai 27 giovani giurati provenienti dai 27 paesi dell'Unione Europea, sceglierà il vincitore del GdA Director's Award.