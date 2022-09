Venezia 2022, Bardo: Alejandro G. Iñárritu si commuove per la standing ovation di quattro minuti

Alejandro G. Iñárritu si è commosso per la standing ovation di quattro minuti che i membri del pubblico del Festival di Venezia hanno concesso al regista di Bardo.

Durante la Mostra del Cinema di Venezia 2022 in molti si sono chiesti se Bardo farà ottenere il terzo Oscar consecutivo per il miglior regista a Alejandro González Iñárritu dopo "Birdman" e "The Revenant"? È una domanda legittima, se consideriamo anche che la pellicola ieri sera ha ottenuto una straordinaria standing ovation.

Un certo numero di membri del pubblico ha iniziato ad andarsene prima che il film finisse, data l'ora estremamente tarda, ma la stragrande maggioranza è rimasta ad applaudirlo fino alla fine e il film, lungo più di tre ore, ha ottenuto una standing ovation di poco più di quattro minuti presso la Sala Grande.

Iñárritu è ​​stato visibilmente commosso dall'accoglienza della sua pellicola, sicuramente uno dei suoi progetti più ambiziosi di sempre. Il regista aveva le lacrime agli occhi mentre abbracciava il cast e i produttori per il successo ottenuto dal suo primo lungometraggio dopo Revenant - Redivivo del 2015.

Finora Bardo, False Chronicle of A Handful of Truths ha ottenuto recensioni contrastanti, ma il pubblico di Venezia ha indubbiamente approvato il film scritto da Alejandro G. Iñárritu, deliziandosi con gli spettacoli visivi del cineasta che erano a tratti serpeggianti ma sempre profondi ed estremamente intensi e commoventi.