Venezia 2019: è la giornata di Ad Astra, Almodovar e Baumbach!

Si parte: a Venezia 2019 arrivano Ad Astra con Brad Pitt, il nuovo Noah Baumbach e il Premio alla Carriera ad Almodovar!

Il nuovo film di James Gray con Brad Pitt, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones, Liv Tyler, sarà presentato stasera in anteprima mondiale. Al centro della storia troviamo Roy McBride che, vent'anni dopo la partenza di suo padre, per una missione di sola andata verso Nettuno alla ricerca di segni di vita extraterrestre, segue le orme paterne. L'uomo, ingegnere dell'esercito, attraversa il sistema solare in cerca di indizi sul fallimento della spedizione paterna, nella speranza anche di ricongiungersi al genitore. Ma lo spazio non lascia indenne il cuore dell'uomo.

Ad Astra - Missione classificata: un primo piano di Brad Pitt

Ad Astra è uno dei nostri film più attesi a Venezia 2019, visto che il regista James Gray ha dichiarato in precedenza: "Quello che sto cercando di fare è fornire una rappresentazione realistica dei viaggi nello spazio mostrando come lo spazio sia ostile nei confronti dell'umano. E' una specie di Cuore di tenebra, un viaggio nel cuore del nostro sistema solare".

I cinefili attendono tantissimo Storia di un matrimonio (Marriage Story), il ritorno di Noah Baumbach. Nel film Scarlett Johansson e Adam Driver hanno il ruolo di una coppia che sta attraversando un doloroso divorzio. Nel cast ci sono anche Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta, Julie Hagerty, Merritt Wever, Azhy Robertson, Wallace Shawn, Martha Kelly, e Mark O'Brien.

Alle ore 14.00 in Sala Grande avverrà l'attesissima consegna del Leone d'Oro alla Carriera a Pedro Almodóvar, il grande regista spagnolo. L'artista, all'annuncio del premio, ha dichiarato: "Sono molto emozionato e onorato per il regalo di questo Leone d'oro. Ho bellissimi ricordi della Mostra di Venezia. Il mio debutto internazionale ha avuto luogo lì nel 1983 con L'indiscreto fascino del peccato. Era la prima volta che uno dei miei film viaggiava fuori dalla Spagna. E' stato il mio battesimo internazionale ed è stata una meravigliosa esperienza, come lo è stata il mio ritorno con Donne sull'orlo di una crisi di nervi nel 1988. Questo Leone diventerà la mia mascotte, insieme ai due gatti con cui vivo. Grazie dal profondo del cuore per questo premio".

Infine alle Giornate degli autori arriva 5 è il numero perfetto di Igort: Napoli, anni Settanta, Peppino Lo Cicero (Toni Servillo), guappo e sicario in pensione, torna in pista dopo l'omicidio di suo figlio. Questo avvenimento tragico innesca una serie di azioni e reazioni violente ma è anche la scintilla per cominciare una nuova vita. Un piccolo affresco napoletano nell'Italia anni Settanta. 5 è il numero perfetto è la storia di un'amicizia tradita, ma anche di una seconda opportunità e di una rinascita.