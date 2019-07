Venezia 2019: Netflix porta tre film in anteprima al Festival: ecco quali

Presentato il programma del Festival di Venezia 2019, ecco svelati i tre titoli Netflix in anteprima: Marriage Story, The Laundromat e The King.

Netflix sarà a Venezia 2019 con tre film molto attesi. Tutti arriveranno in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema, come annunciato dalla Biennale di Venezia questa mattina, insieme agli altri film in cartellone al festival.

Grandi nomi tornano al Lido grazie al gigante dello streaming: è ora di Marriage Story, nuovo film di Noah Baumbach in concorso, The Laundromat di Steven Soderbergh in concorso, e The King di David Michod fuori concorso.

Roma 2016: Meryl Streep saluta al photocall di Florence Foster Jenkins

Il cast di Marriage Story è uno di quelli importanti: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta. Il film è il ritratto intenso della fine di un matrimonio e di una famiglia diretto dal regista candidato all'Oscar Noah Baumbach. Un altro tra i film in concorso a Venezia 2019 è The Laundromat, con Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Jeffrey Wright, Matthias Schoenarts: una vedova (Meryl Streep) indaga su una frode assicurativa inseguendo a Panama City due soci in affari (Gary Oldman e Antonio Banderas) che strumentalizzano il sistema finanziario mondiale. Dirige Steven Soderbergh.

Berlino 2017: Timothée Chalamet al photocall di Call Me by Your Name

The King di David Michod ha nel cast Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Sean Harris, Ben Mendelsohn, Robert Pattinson e Lily-Rose Depp. Hal (Timothée Chalamet), principe ribelle e riluttante erede al trono inglese, ha voltato le spalle alla vita di corte e vive tra il popolo. Ma quando il suo tirannico padre muore, Hal diventa Re Enrico V ed è costretto ad abbracciare la vita dalla quale aveva tentato di fuggire. Ora il giovane re deve esplorare la politica di palazzo, il caos e la guerra che suo padre si è lasciato alle spalle, insieme alle corde emotive della sua vita passata - incluso il rapporto con il suo amico e mentore più intimo, il cavaliere decaduto e alcolista John Falstaff (Joel Edgerton).