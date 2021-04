Veleno: Amazon Prime Video annuncia la serie sui Diavoli della Bassa Modenese

Amazon Prime Video ha annunciato oggi Veleno, la docu serie true-crime italiana in cinque episodi sul caso dei Diavoli della Bassa Modenese e ispirata al libro Veleno. Una storia vera di Pablo Trincia (edito da Einaudi, 2019). Scritta e diretta da Hugo Berkeley, Veleno è in uscita in esclusiva su Prime Video in Italia a maggio 2021. La serie è prodotta da Fremantle Italy ed Ettore Paternò ne è l'executive producer. Fremantle ne gestisce inoltre i diritti di distribuzione internazionale.

Veleno racconta le vicende incentrate sui fatti accaduti a Mirandola, Finale Emilia e Massa Finalese, in nord Italia, tra il 1997 e il 1998. Oltre venti persone furono accusate di far parte di una setta chiamata "I diavoli della Bassa Modenese" che, secondo l'accusa, sarebbe colpevole di pedofilia e violenza nei confronti di sedici bambini. Dalla denuncia di uno dei bambini seguì una vasta indagine della Polizia italiana che portò all'allontanamento definitivo di tutti i ragazzini dalle proprie famiglie.

Veleno si unirà alle migliaia di serie e film già presenti nel catalogo di Prime Video, tra cui le produzioni italiane Amazon Original LOL: Chi ride è fuori, FERRO e Celebrity Hunted - Caccia all'uomo; le serie pluripremiate Fleabag e The Marvelous Mrs. Maisel e i grandi successi come Jack Ryan, The Boys, Borat - Seguito di film cinema, Il principe cerca figlio, Good Omens e Carnival Row, oltre a contenuti in licenza disponibili in più di 240 paesi e territori nel mondo, e le dirette in esclusiva in Italia delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della Supercoppa UEFA, per tre stagioni dal 2021/22. Altre serie Amazon Original italiane annunciate e in produzione sono Bang Bang Baby, Vita da Carlo, Dinner Club, Everybody Loves Diamonds, Celebrity Hunted - Caccia all'uomo Seconda Stagione e All or Nothing: Juventus.

