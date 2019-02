Veep 7: ultima stagione in onda su HBO a marzo

Veep si concluderà con la settima stagione, composta da sette episodi, che andrà in onda sugli schermi americani della HBO a partire dal 31 marzo.

La serie ha come protagonista Julia Louis-Dreyfus e il produttore esecutivo David Mandel ha dichiarato: "Sapevo che lo show avrebbe dovuto concludersi e poi è diventata semplicemente una questione di quanto ci sarebbe voluto per arrivare alla fine. E non lo sapevamo. Ci è stata data una chance meravigliosa per esplorare e capire se sarebbero stati necessari due anni o due anni e un film o qualsiasi altra opzione".

Mandel ha aggiunto: "Siamo arrivati a una conclusione naturale dal punto di vista della narrazione. Ci siamo guardati e abbiamo pensato 'Penso che sia la fine. Va bene'. Posso solo dirvi che sono delle puntate folli e piene di eventi. Penso che scoprirete che c'è talmente tanto materiale che avrebbe potuto essere utilizzato per più di 10 puntate".

L'interprete di Selina ha dichiarato che il suo personaggio, al termine delle puntate, si troverà in una situazione che l'ha lasciata molto felice e soddisfatta. Julia è ritornata sul set dopo le cure necessarie per sconfiggere un cancro al seno che le era stato diagnosticato nel settembre 2017, costringendo la produzione a posticipare le riprese dell'ultima stagione.