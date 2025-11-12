VAS – Il film: l'amore al tempo degli hikikomori nella clip esclusiva

Una pellicola delicata e coraggiosa che racconta uno dei temi caldi della nostra contemporaneità: il fenomeno degli hikikomori, adolescenti che si rifiutano di uscire di casa perché non si sentono abbastanza forti da affrontare il mondo. Anticipato da una clip esclusiva, VAS - Il film si concentra su una atipica storia d'amore tra due giovani Camilla e Matteo.

Dal soggetto originario di Sara Sole Notarbartolo e tratto dall'opera teatrale VAS della stessa autrice, VAS - Il film è sceneggiato da Sara Sole Notarbartolo, Gianmaria Fiorillo, qui all'esordio come regista, e Francesco Inglese. Il progetto nato sui social media analizza il fenomeno degli hikikomori con sguardo comprensivo, ma mai giudicante grazie anche alla sensibilità dei giovani protagonisti Eduardo Scarpetta, Demetra Bellina e Gabriel Lyn. VAS - Il film arriva al cinema il 20 novembre distribuito da Piano B.

Un primo piano di Eduardo Scarpetta

Che cosa significa VAS?

VAS (Visual Analogue Scale) è un termine medico che indica un parametro visivo usato in medicina per misurare l'entità del dolore dei pazienti. La scala va da "nessun dolore" a "dolore insopportabile". M quale è il dolore che provano i problematici Camilla e Matteo? Bella e intelligente, Camilla Sangez (Demetra Bellina) è una 25enne che vive a Milano e si nasconde dietro la tecnologia per tenere a bada la sua agorafobia. Rintanata tra le pareti del suo piccolo appartamento, la ragazza si concentra sul legame con l'amico Adriano (Gabriel Lynk) e sul racconto erotico/sentimentale a puntate intitolato C.A.S. - CAM AND SEX che pubblica su WriteApp, app per scrittori in erba.

Il racconto parla della relazione virtuale fra una ragazza che si chiama come lei e un ragazzo di nome Matteo. Finché un giorno uno sconosciuto di nome Matteo (Eduardo Scarpetta) la contatta per caso: ecco che la finzione e la realtà si incontrano e i due giovani dovranno mettersi alla prova sconfiggendo le loro paure per provare a vivere fino in fondo il legame che li unisce.

La clip esclusiva

Nella clip, carica di tensione, presentata quest'oggi da Movieplayer.it Camilla riceve da Matteo un messaggio in cui lui propone di chiamarla subito. Mentre lei prova a respingere l'idea suona il campanello. Dal citofono Camilla vede che si tratta di un fattorino del delivery che si fa aprire da una vicina e sale le scale anche se la ragazza, sempre più agitata, continua a ripetere di non aver ordinato niente.