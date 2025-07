Vanessa Kirby nel trailer del suo nuovo film post-Fantastici 4 in arrivo su Netflix

L'attrice, che la prossima settimana sarà nelle sale di tutto il mondo con il nuovo film dei Marvel Studios, sta già promuovendo la sua fatica successiva: Night Always Comes

Mentre è immersa nella promozione de I Fantastici 4: Gli Inizi dei Marvel Studios, Vanessa Kirby si sta già preparando a lanciare la sua nuova collaborazione con Netflix, ovvero Night Always Comes, di cui vediamo oggi in streaming il primo trailer.

Il film sbarcherà sulla piattaforma digitale il prossimo 15 agosto, tre settimane dopo il lancio globale del nuovo film dei Marvel Studios che inaugurerà di fatto la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe.

Il trailer di Night Always Comes mette subito in chiaro che la vita di Lynette (Kirby) non è affatto facile. Vive con la paura che le venga portato via il fratello. Sua madre è a dir poco irresponsabile e ora deve trovare 25.000 dollari in 12 ore, altrimenti la sua situazione peggiorerà ulteriormente. Sarà protagonista di una corsa contro il tempo per ottenere il denaro necessario, che la porterà a vivere una pericolosa odissea in una delle notti più difficili della sua vita.

Un thriller che ricorda Good Time con Robert Pattinson

Per la pellicola, Kirby ha collaborato con il regista Ben Caron per la prima volta dopo molti anni. Il duo aveva già lavorato insieme nelle prime due stagioni del dramma storico di Netflix, The Crown, in cui Kirby ha interpretato la Principessa Margaret (ed è stata diretta da Caron in diversi episodi).

Nel cast figurano anche Jennifer Jason Leigh (The Hateful Eight), Zack Gottsagen (The Peanut Butter Falcon), Stephan James (Homecoming), Julia Fox (Uncut Gems), Eli Roth (Inglourious Basterds), Randall Park (The Residence), Smack Louis (A Simple Machine) e Michael Kelly (The Penguin). Oltre a The Crown, Caron ha diretto anche episodi di Andor, Wallander e il film thriller di Apple TV+ Sharper.

Dopo aver scritto Mothers' Instinct (2024), la sceneggiatrice Sarah Conradt ha ultimato la sceneggiatura di Night Always Comes. Questa è un adattamento dell'omonimo romanzo best-seller di Willy Vlautin. Kirby, che produce lei stessa il film tramite la sua società Aluna Entertainment, ha dichiarato che Night Always Comes ha un'atmosfera simile a film come Good Time dei fratelli Safdie, Gloria di John Cassavetes e Victoria di Sebastian Schipper.