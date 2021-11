Chi è il marito di Vanessa Incontrada, Rossano Laurini

Ecco chi è Rossano Laurini, il marito di Vanessa Incontrada: celebre attrice, showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella spagnola naturalizzata italiana.

Il marito di Vanessa Incontrada si chiama Rossano Laurini e i due hanno letteralmente dovuto lottare per riuscire finalmente a stare insieme. Quando hanno iniziato a frequentarsi sia Vanessa che Rossano erano già sposati: all'epoca il loro flirt fu criticato aspramente perché Laurini era sposato con la sorella dell'ex compagno della Incontrada.

Tutte lo vogliono: la protagonista Vanessa Incontra in una scena del film

Rossano Laurini è un imprenditore toscano nato nel 1970, principalmente conosciuto proprio per essere divenuto il marito della celebre ed amata showgirl. Dopo il diploma Rossano ha conseguito la laurea presso l'Università di Palermo, la Younipa.

In seguito ha avuto inizio la sua vita professionale: Laurini è il direttore artistico di svariati locali a Follonica. Tra le sue passioni ci sono i tatuaggi e lo sport, più precisamente il nuoto, lo sci e la corsa. Rossano, inoltre, ama passare il tempo con gli animali: nella sua vita ci sono due amici a quattro zampe: Zelig e Tokyo.

A proposito della sua relazione controversa con l'attuale marito Vanessa Incontrada, intervistata dalla rivista Amica, ha dichiarato: "Io sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto. Non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c'è già una frattura. L'amore non si ruba."