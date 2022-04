Vanessa Hudgens, Lily Rabe, Ed Harris e Finn Wittrock nel cast di Downtown Owl

Sony Pictures ha messo insieme un cast stellare per il suo adattamento di Downtown Owl di Chuck Klosterman. Lily Rabe, Ed Harris, Vanessa Hudgens, Finn Wittrock, Jack Dylan Grazer e August Blanco Rosenstein interpreteranno il film cher sarà diretto da Lily Rabe insieme al compagno Hamish Linklater. Linklater, che di recente ha recitato in Midnight Mass, ha anche adattato la sceneggiatura. T Bone Burnett comporrà le musiche.

Una foto di Lily Rabe

Downtown Owl è stato parte del Sundance Institute Creative Producing Summit and Talent Forum e sarà prodotto da Bettina Barrow e Lily Rabe per Kill Claudio Productions con Rebecca Green e Hamish Linklater. Laura Rister è la produttrice esecutiva insieme a Lee Broda e Joel Michaely. Il film è attualmente in produzione in Minnesota.

La storia è ambientata nelle zone rurali del North Dakota nel 1983, in una città immaginaria chiamata Owl dove si trova un centro con una concessionaria Chevrolet di prim'ordine, tre bar e una nuova insegnante d'inglese della scuola superiore la cui presenza sconvolge la vita della gente del posto giusto in tempo per l'arrivo della bufera di neve del secolo. La Stage 6 Films di Sony Pictures ha acquisito i diritti dell'adattamento del film.

"Siamo così entusiasti di avere l'opportunità, con questo cast fenomenale, una troupe squisita e brillanti partner di produzione, di portare sullo schermo il romanzo umano, inquietante ed esilarante di Chuck Klosterman. Entrambi siamo cresciuti in piccole città, città che amiamo. La città di Owl, agrodolce, ci è sembrata una casa fin dalla prima lettura e siamo entusiasti di trasformare questa storia d'amore in un film", hanno affermato Lily Rabe e Hamish Linklater.