Valeria Marini minaccia Patrizia Pellegrino con un mango: che è successo alle prove di Ne vedremo delle belle

Il nuovo show della prima serata di Rai 1 condotto da Carlo Conti continua a far parlare di sé. Questa volta è il backstage di Ne vedremo delle belle a essersi infiammato a seguito di una battuta al vetriolo di una delle concorrenti: Valeria Marini avrebbe minacciato Patrizia Pellegrino di tirarle un mango in testa. Un momento apparentemente "simpatico", che però ha acceso un caso.

Cosa è successo tra Valeria Marini e Patrizia Pellegrino alle prove di NVDB

Tutto sarebbe accaduto durante le prove della prossima puntata del programma Ne vedremo delle belle, in onda il 29 marzo. Secondo quanto riportato dai canali social della trasmissione, all'improvviso Valeria Marini avrebbe afferrato un mango dal buffet dicendo ad alta voce: "Questo mango, quando è maturo, lo tiro in testa a Patrizia Pellegrino". Una frase che non ha fatto ridere la diretta interessata. Al contrario la Pellegrino è rimasta visibilmente infastidita dalla provocazione.

La tensione tra le due già aleggiava dalla prima puntata, ma questo episodio ha segnato un picco improvviso. Un fulmine a ciel sereno assolutamente non previsto - e non gradito. La soubrette napoletana, infatti, ha scelto di rompere il silenzio commentando la vicenda. "Il suo è un modo aggressivo e inappropriato", ha detto a Fanpage.it, "davvero non capisco cosa posso averle fatto".

Secondo quanto riferito, ci sarebbe stato un chiarimento tra le due, con delle scuse da parte di Marini che Pellegrino avrebbe accettato, pur ribadendo il suo disorientamento di fronte a certi comportamenti. "Voglio stare serena e godermela", ha aggiunto la showgirl.

Ne vedremo delle belle: il clima dietro le quinte

Valeria Marini

A quanto pare il clima nel dietro le quinte di Ne vedremo delle belle non è poi così disteso. E Valeria Marini continua a far parlare di sé dopo quanto accaduto con un'altra collega, Pamela Prati, vincitrice della scorsa puntata del programma di Carlo Conti.

La tensione, però, sembra contenuta grazie all'intervento della produzione e alla volontà di entrambe di proseguire con leggerezza. Una querelle di questo tipo potrebbe comunque influenzare le dinamiche del programma, che punta proprio sul contrasto tra personalità forti e momenti inaspettati per conquistare il pubblico. Che sia tutto programmato? Una cosa è certa: con Valeria Marini nello show ne vedremo davvero delle belle.