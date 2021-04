Valeria Golino nel cast di The Morning Show 2, le riprese in corso a Los Angeles

L'attrice Valeria Golino sarà una delle new entry nel cast di The Morning Show 2, le cui riprese sono attualmente in corso nella città di Los Angeles.

Valeria Golino farà parte del cast di The Morning Show 2, i nuovi episodi della serie prodotta per Apple TV+ le cui riprese sono attualmente in corso negli Stati Uniti.

Il progetto ha come protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon e racconta quello che accade nel dietro le quinte di un talk show di successo.

In un'intervista rilasciata qualche settimana fa a L'Officiel Italia, Valeria Golino aveva spiegato di essere tornata a Los Angeles spiegando i motivi del suo viaggio negli Stati Uniti: "Sono qui per un'opportunità eccitante, la seconda stagione di The Morning Show, un bel progetto, un bel ruolo, un rimettersi in gioco secondo regole diverse dalle nostre. Da noi si possono fare belle cose in modo caotico, artigianale, qui devi essere prontissima, preparatissima, magrissima".

La star italiana è tornata quindi a Los Angeles a distanza di molti anni: "L'ultima volta che ho lavorato qui è stato 15 anni fa. E mi fa effetto tornarci nel momento più strano della storia della città dopo il terremoto del '94. Allora avevamo vissuto in una bolla di emergenza, proprio come oggi".

Il progetto televisivo è tratto dal libro scritto da Brian Stelter intitolato Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV e racconta la storia delle due star di un programma di informazione in onda ogni mattina negli Stati Uniti che si ritrovano a lavorare insieme dopo i cambiamenti avvenuti nello staff a causa di un'accusa di molestie sessuali.

Nel cast anche Bel Powley, Gugu Mbatha-Raw, Billy Crudup, Mark Duplass e Nestor Carbonell.