Valeria Golino sarà la sorella di Angelina Jolie nel biopic su Maria Callas di Pablo Larraín

Valeria Golino ha rivelato durante le celebrazioni per i vent'anni di Sky che, dopo la serie L'arte della gioia, firmata in veste di regista, tornerà all'attività di attrice interpretando la sorella di Angelina Jolie in Maria, biopic sulla vita e la carriera di Maria Callas diretto dal cileno Pablo Larraín.

"Torno al mio mestiere principale di attrice" ha anticipato Valeria Golino, come riportato dall'Ansa. "Sarò la sorella di Angelina Jolie, protagonista nel ruolo di Maria Callas nel film Maria che la reimmagina durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni '70. Le riprese cominciano il 15 ottobre, gireremo tra Budapest, Parigi, Atene, forse qualcosa in Italia. Nel cast ci sono anche Alba Rohrwacher e Pierfrancesco Favino".

"Ho detto sì perché adoro lo stile di Larrain, un regista di grande statura e spregiudicatezza, il suo Jackie mi era piaciuto tantissimo" aggiunge l'attrice.

Maria Callas: una vita da film

Maria racconterà la storia tumultuosa, bella e tragica della vita della più grande cantante d'opera del mondo, rivissuta e reimmaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni 70.

Il film è scritto da Steven Knight e prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, Juan de Dios Larraín per Fabula Pictures, e Jonas Dornbach per Komlizen Film.

A proposito di questo nuovo progetto, Pablo Larrain ha spiegato: "Avere la possibilità di unire le mie due passioni più profonde e personali, il cinema e l'opera, è stato un sogno tanto atteso. Fare questo con Angelina, artista estremamente coraggiosa e curiosa, è un'opportunità affascinante. Un vero dono".