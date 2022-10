Maria: Pablo Larraín dirigerà Angelina Jolie nel biopic su Maria Callas

Pablo Larraín ha appena annunciato che il suo prossimo film, intitolato Maria, parlerà della vita di Maria Callas, la celebre soprano greca di origine americana e vedrà il Premio Oscar Angelina Jolie nei panni della star. La pellicola racconterà la storia tumultuosa, bella e tragica della vita della più grande cantante d'opera del mondo, rivissuta e reimmaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni 70.

Il film è scritto da Steven Knight (Spencer, Peaky Blinders, Eastern Promises) e prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, Juan de Dios Larraín per Fabula Pictures, e Jonas Dornbach per Komlizen Film.

A proposito di questo nuovo progetto, Pablo Larrain ha spiegato: "Avere la possibilità di unire le mie due passioni più profonde e personali, il cinema e l'opera, è stato un sogno tanto atteso. Fare questo con Angelina, artista estremamente coraggiosa e curiosa, è un'opportunità affascinante. Un vero dono".

Angelina Jolie, invece, ha dichiarato: "Prendo molto sul serio la responsabilità di raccontare la vita e raccogliere l'eredità di Maria. Darò tutto quello che posso per affrontare questa sfida. Pablo Larraín è un regista che ammiro da tempo. Avere la possibilità di raccontare la storia di Maria con lui, e con una sceneggiatura di Steven Knight, è un sogno".