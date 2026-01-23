Valentino: il funerale a Roma riunisce le star di Hollywood, da Anne Hathaway a Elizabeth Hurley

Si sono svolte in mattinata le esequie del celebre stilista italiano, conosciuto in tutto il mondo e apprezzato anche dal cinema internazionale.

Sono molte le celebrità che oggi si sono radunate a Roma, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, per partecipare al funerale dell'amato stilista Valentino Garavani, morto qualche giorno fa nella sua residenza romana a 93 anni.

Iconico magnate della moda, Valentino è stato uno dei più influenti stilisti nostrani e come per altri suoi colleghi come Dolce e Gabbana e Giorgio Armani, ha saputo catturare l'attenzione delle più importanti celebrità del mondo.

Le star di Hollywood al funerale di Valentino

Tra le varie star presenti a Roma oggi anche Anne Hathaway, Elizabeth Hurley, Tom Ford, Anna Wintour e Donatella Versace. Anche le modelle Claudia Schiffer e Natalia Vodianova, oltre alla giornalista Suzy Menkes, hanno voluto partecipare alle esequie.

Presenti anche Alessandro Michele, attuale direttore creativo della maison Valentino, e Pierpaolo Piccioli, che guidò il marchio dal 2008 al 2024. In seguito al suo ritiro nel 2008, fu presentato alla Mostra del Cinema di Venezia il documentario Valentino: The Last Emperor, diretto da Matt Tyrnauer, sulla sua vita e la sua carriera.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri l'ha definito una delle figure più luminose e amate d'Italia.

La carriera di Valentino e il cameo in Il diavolo veste Prada

In omaggio a Valentino sono arrivati tributi da Sophia Loren, Gwyneth Paltrow, Sarah Jessica Parker, Carla Bruni, Cindy Crawford e Colman Domingo. Nel corso della sua lunga carriera, Valentino ha disegnato abiti da sposa su misura per Anne Hathaway, Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow, Courteney Cox e Nicola Peltz Beckham.

Il suo stile rimane uno dei preferiti da star del calibro di Julia Roberts, Cate Blanchett, Florence Pugh, Zendaya, Dakota Johnson e Elle Fanning. Nel 2006, Valentino partecipò con un cameo, interpretando se stesso ne Il diavolo veste Prada, al fianco di Anne Hathaway, Meryl Streep e Emily Blunt. Proprio Hathaway non ha voluto mancare per l'ultmio saluto allo stilista avvenuto oggi nella basilica romana a pochi giorni dalla sua scomparsa.