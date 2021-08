Val Kilmer sul suo tumore alla gola: "Alcuni giorni devo scegliere tra mangiare e respirare"

L'attore Val Kilmer racconta la sua storia in un documentario di Amazon, incluso il prima, durante e dopo il suo tumore alla gola.

Val Kilmer si mette figurativamente a nudo in Val, un nuovo documentario di Amazon Prime Video presentato anche al Festival di Cannes, nel quale racconta anche la sua battaglia con il tumore alla gola che gli ha permanentemente danneggiato le corde vocali.

"Ora che parlare è diventato più difficile, per me, voglio raccontare più che mai la mia storia" afferma Kilmer nel documentario, come riporta anche People Magazine.

L'attore, a cui era stato diagnosticato un tumore alla gola sei anni fa, ha deciso di rivelare al mondo tanti aspetti della sua vita, ma soprattutto il difficile periodo che lo ha visto affrontare la chemioterapia che lo ha curato dal male, e la tracheotomia che lo ha lasciato nelle attuali condizioni.

Val Kilmer: la sua voce ricreata grazie all'Intelligenza Artificiale

Kilmer, tra i produttori del film assieme ai suoi figli, Jack (anche narratore di gran parte della pellicola) e Mercedes, dichiara nel film che "ovviamente a giudicare dalla mia voce sembro stare molto peggio di come mi sento". Tuttavia, non è certo semplice vivere così "Devi fare una scelta: mangiare o respirare. È un ostacolo sempre presente con chiunque mi veda" ammette, ora che convive con un tubicino che gli permette di nutrirsi.

E l'attore si approcciato al progetto con grande umiltà, come raccontano anche i registi di Val, Leo Scott e Ting Poo: "Non ha quella vanità che ti aspetteresti da qualcuno della sua fama e celebrità. Non ci sono stati artifici o protezioni che le persone di questo calibro e popolarità di solito montano intorno a sé stesse".