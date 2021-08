Val Kilmer: la sua voce ricreata grazie all'Intelligenza Artificiale

L'attore Val Kilmer ha ringraziato gli esperti in software di Sonantic per aver ricreato la sua voce come era prima del tumore alla gola.

Nel documentario Val si ripercorre la carriera di Val Kilmer e per celebrare il debutto del progetto su Amazon Prime Video la voce dell'attore è stata ricreata grazie all'uso dell'intelligenza artificiale.

L'attore ha difficoltà a parlare a causa delle cure intraprese nel 2014 per combattere un tumore alla gola.

Val Kilmer protagonista di Batman Forever

Per riuscire nell'impresa di avere del materiale audio che fosse coerente con la voce originale di Val Kilmer si è fatto ricorso alla collaborazione con Sonantic, una società informatica specializzata in software che, utilizzando molte ore di vecchie registrazioni ha elaborato un modello che ricrea la tonalità e tutte le caratteristiche vocali della star.

L'attore, in un comunicato, ha dichiarato: "Sono grato nei confronti dell'intero team di Sonantic che ha sapientemente recuperato la mia voce in un modo che non avrei mai pensato possibile. Essendo degli esseri umani, la capacità di comunicare è al centro della nostra esistenza e gli effetti collaterali del cancro alla gola hanno reso difficile riuscire a farmi capire dagli altri. La possibilità di narrare la mia storia, con una voce che sembri autentica e conosciuta, è un dono incredibilmente speciale".

Val Kilmer ha lavorato da vicino allo sviluppo della sua "voce artificiale" offrendo a Sonantic le registrazioni del passato da usare per "nutrire" l'algoritmo ideato dalla società.

L'attore ha dichiarato: "Le persone intorno a me faticano a capire quando parlo. Ma nonostante tutto mi sento ancora la stessa persona, ancora la stessa anima creativa. Un'anima che sogna idee e storie, ma ora posso di nuovo esprimere me stesso, proporvi queste idee e mostrarvi questa parte di me stesso. Una parte che non se ne è mai realmente andata, semplicemente si era nascosta".

Il documentario Val è stato completato prima della collaborazione con Sonantic e la voce narrante è quella di Jack Kilmer, il figlio dell'attore.