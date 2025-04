Val Kilmer: Sky omaggia l'attore scomparso con Top Gun e Batman Forever, stasera in TV

La notizia della morte di Val Kilmer, avvenuta lunedì 1° aprile, a soli 65 anni, ha sconvolto il mondo del cinema. Per rendere omaggio alla memoria dell'attore americano Sky ha deciso di mandare in onda due dei suoi film più iconici, Top Gun e Batman Forever, che verranno trasmessi stasera su Sky Cinema Action e in streaming su NOW.

Inoltre è già disponibile on demand una collezione dedicata all'attore in cui sono presenti, oltre ai due film già citati, anche Kiss Kiss Bang Bang, Il Santo (su Paramount+) e Top Secret (su Paramount+).

Il servizio di Paramount+ è incluso con Sky Cinema.

Batman Forever, alle 21:00 su Sky

Val Kilmer e Nicole Kidman in una scena di 'Batman Forever'

Nel 1995 Joel Schumacher vuole proprio Val Kilmer a vestire i panni del tenebroso Uomo Pipistrello in Batman Forever.

In una Gotham travolta da una nuova ondata di crimini, il pericoloso Due Facce (Tommy Lee Jones) è fermamente convinto di dover le sue ferite, su metà del volto, proprio all'operato di Batman.

L'ex procuratore Harvey Dent non è il solo a voltare le spalle al Cavaliere Oscuro: Edward Nigma (Jim Carrey), geniale dipendente di Bruce Wayne, impazzisce quando non riesce a ottenere finanziamenti per un progetto che permette la manipolazione del cervello attraverso la televisione. Trasformatosi nel villain conosciuto come l'Enigmista, si allea con Due Facce.

La città è ormai in balìa dei due cattivi, e lo stesso Batman deve prendere atto della loro pericolosità quando, a una serata di beneficenza, Due Facce irrompe e uccide la famiglia d'acrobati Grayson, della quale sopravvive solo Dick (Chris O'Donnell), il futuro Robin. A rischiare la vita nel pubblico c'è anche Chase Meridian (Nicole Kidman), la nuova fiamma di Bruce Wayne.

Top Gun, in seconda serata su Sky Cinema Action

Tom Cruise con Val Kilmer in Top Gun

Dopo Batman Forever, gli spettatori potranno ammirare ancora una volta Val Kilmer in uno dei suoi ruoli più famosi, quello del Tenente Tom "Iceman" Kazansky di Top Gun, il celebre film del 1986, diretto da Tony Scott, vincitore del Premio Oscar per la Miglior canzone originale, composta da Giorgio Moroder.

L'attore americano è tornato anche nel sequel, Top Gun: Maverick, dove il suo "Iceman" ha ormai ottenuto il grado di ammiraglio.