Vader Immortal: il trailer svela la data di uscita su PlayStation VR

Vader Immortal, di cui è stato diffuso un nuovo trailer, arriverà su PlayStation VR il 25 agosto.

Il video promozionale mostra qualche sequenza delle avventure in cui i fan della saga di Star Wars possono immergersi grazie alla tecnologia, ritrovandosi alle prese con Darth Vader e con combattimenti con le spade laser.

I tre episodi che compongono Vader Immortal: A Star Wars VR Series saranno disponibili al prezzo di 29.99 dollari e sono stati realizzati da ILMxLAB grazie alla collaborazione con Lucasfilm Story Group.

La storia del videogioco è stata scritta da David S. Goyer, mentre la regia è di Ben Snow. Tra i doppiatori ci sono Maya Rudolph nel ruolo del droide ZO-E3 e Scott Lawrence in quello di Darth Vader.

Gli eventi raccontati nella serie realizzata per le esperienze in realtà virtuale saranno ambientati tra Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith e Guerre stellari, permettendo ai fan di immergersi nell'univeerso della saga e muoversi all'interno della fortezza del villain, spazi già mostrati in Rogue One.

Gli utenti prenderanno il controllo di un personaggio coinvolto nella storia, avendo quindi un ruolo attivo nella narrazione.