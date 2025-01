Emergence: ecco come l'autore de Il Cavaliere Oscuro vuole rivoluzionare i franchise con l'IA

Lo sceneggiatore e produttore di Fondazione e della trilogia de Il Cavaliere Oscuro, David S. Goyer, ha creato un franchise fantascientifico intitolato Emergence da lanciare su Incention, una nuova piattaforma che mira a "portare l'IA e la blockchain a Hollywood e ridefinire il modo in cui vengono sviluppati i franchise moderni".

Incentrato su un buco bianco in una galassia, il franchise Emergence sarà caratterizzato da diversi mezzi di narrazione, tra cui podcast, fumetti e animazioni.

Costruito utilizzando la piattaforma di narrazione AI blockchain Story, Incention lancerà il progetto di Goyer per "mostrare il potenziale di questo modello rivoluzionario" e "catturare l'attenzione del mainstream ridefinendo il modo in cui la proprietà intellettuale si evolve".

Emergence su Incention

Un mondo creato direttamente dagli utenti con l'IA

Questo attraverso il suo strumento di intelligenza artificiale generativa, Atlas, che è stato progettato per servire come 'partner creativo' per aiutare con compiti comuni come l'aggregazione di idee, la creazione di narrazioni e la generazione di video completi.

Secondo Incention, "Atlas sarà in grado di postare autonomamente sulle piattaforme di social media, di gestire la comunità e di valutare il sentiment online per affinare il proprio processo creativo. Atlas può essere considerato un copilota, che favorisce la relazione creativa tra gli esseri umani e l'IA per un risultato più efficiente, con un maggiore potenziale per storie migliori e di alta qualità e un aumento del potenziale di guadagno".

"Ci sono stati ovviamente quelli che hanno condannato l'IA e quelli che l'hanno adottata, e io direi che mi trovo nel mezzo", ha dichiarato Goyer a Variety. "Un paio di anni fa ho capito che l'IA non sparirà, ma si inserirà completamente nella società. Così ho cercato di imparare il più possibile, che si tratti di ChatGPT o Midjourney o di altri strumenti, e credo che questi abbiano applicazioni utili che non necessariamente tolgono il lavoro alle persone, anche se ci sono molte potenziali applicazioni dell'IA che potrebbero farlo".

Goyer ha insistito che nessuno perderà il lavoro: "Semmai, si tratta di uno strumento che consente a persone che normalmente non avrebbero un punto di accesso a Hollywood, alle case editrici o a cose del genere, di averlo. Penso che sia uno strumento come tutti gli altri. Penso che ovviamente se ne possa fare un uso improprio. Ha bisogno di difese significative. Ma in questo caso l'IA non ha creato nulla di tutto ciò. Pensiamo ad Atlas come a un copilota per i creatori. Deve essere impostato con delle protezioni e deve essere usato in modo etico, ma non sparirà. Quindi possiamo mettere la testa sotto la sabbia, oppure possiamo educarci e cercare di usarlo al meglio".