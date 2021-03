Vacanze romane: la reazione di Audrey Hepburn nella scena della Bocca della Verità era autentica

La reazione di Audrey Hepburn alla mano di Gregory Peck, morsa dalla Bocca della verità, presente in Vacanze Romane, è del tutto autentica.

Nella famosa scena de la Bocca della verità, presente in Vacanze romane, la reazione di Audrey Hepburn alla "mano morsa" di Gregory Peck è assolutamente autentica, il grido lanciato dall'attrice in seguito venne definito da lei stessa come "un urlo perfetto e appropriato".

Audrey Hepburn e Gregory Peck in Vacanze Romane

Poco prima dell'inizio delle riprese Peck riferì al regista William Wyler che avrebbe preso in prestito una gag dal celebre comico Red Skelton e che avrebbe tenuto la mano nascosta nella manica tirandola fuori dalla bocca della scultura al fine di spaventare la Hepburn.

Wyler acconsentì e decise di ricreare la gag senza informare Audrey. Quando l'attrice non vide la mano di Peck uscire dalla scultura lanciò quello che in seguito descrisse come "un urlo piuttosto perfetto e, aggiungerei, appropriato". La scena fu girata una sola volta ed è quella che gli spettatori hanno visto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Gregory Pecl e Audrey Hepburn in Vacanze romane

Il film, responsabile di aver reso famosa la Vespa Piaggio in tutto il mondo, è stato valutato positivamente su Rotten Tomatoes sulla base di 58 recensioni con una valutazione media di 8.41 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "Con una brillante Audrey Hepburn, Vacanze romane è tanto divertente quanto bello e definisce lo standard per la commedia romantica moderna."