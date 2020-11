Utopia, Amazon cancella la serie dopo una sola stagione

Cancellata Utopia, la serie britannica scritta da Gyllian Flynn: la piattaforma streaming ha deciso di non ordinarne una seconda stagione.

Brutte notizie per i fan di Utopia: la serie tv britannica con protagonista John Cusack è stata cancellata dal servizio streaming Amazon Prime Video dopo una sola stagione.

Utopia: John Cusack in una scena

Originariamente pensata per debuttare su HBO, una versione americana dell'omonimo show inglese del 2013 ideato da Denis Kelly era stata inizialmente sviluppata da Flynn assieme a David Fincher, e avrebbe dovuto vedere tra i suoi protagonisti Rooney Mara, Colm Feore, Eric McCormack, Jason Ritter e Dallas Roberts. Ma, come riporta anche Deadline, a causa di discordanze su questioni di budget non è poi mai stata realizzata.

Quest'anno, tuttavia, Kelly, Flynn e Ryan Enright sono riusciti a portare nuovamente sullo schermo la storia di questi giovani che, dopo essersi incontrati online, entrano in possesso di una leggendaria graphic novel, attirando l'attenzione di un'organizzazione che inizierà a dar loro la caccia. Tra le pagine del fumetto, scoprono che le teorie cospirazioniste potrebbero essere più reali di quanto non si creda, e si ritroveranno presto nella peculiare quanto pericolosa posizione di dover salvare il mondo.

Utopia, Stephen King promuove la serie Amazon: "Terrificante, violenta, a tratti divertentissima"

Con Cusack, Sasha Lane, Jessica Rothe Rainn Wilson Ashleigh LeThrop, Dan Byrd e Cory Michael Smith nel cast, Utopia aveva ottenuto un punteggio del 51% su Rotten Tomatoes, e tra i suoi fan si annoverava anche il Maestro dell'Horror Stephen King.