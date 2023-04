Usher: "L'Halftime Show del Super Bowl? Sarei un folle a dire di no se me lo proponessero"

Il Super Bowl è uno dei teatri più ambiti dagli artisti musicali di tutto il mondo, e Usher Raymond IV lo sa benissimo, tanto che ha definito "folle" dire di no a un'eventuale proposta di esibirsi durante l'agognato Halftime Show.

Non solo sport, non solo commercial e trailer, ma anche incredibili esibizioni musicali.

Il Super Bowl è un caposaldo del mondo dell'intrattenimento tanto quanto lo è del mondo sportivo, e tantissimi artisti farebbero carte false per poter essere le star dell'Halftime show.

Tra i cantanti che hanno già avuto un assaggio di cosa significa calcare quel palco c'è Usher Raymond, che nel 2011 si era esibito con i Black Eyed Peas cantando "OMG", e che farebbe volentieri ritorno come headliner dell'evento in futuro.

"Sarei un folle a dire di no" afferma il pluripremiato performer ai microfoni di Access Hollywood, quando Scott Evans lo interroga su una sua possibile apparizione all'evento "Se le cose andranno come speriamo, un giorno quel momento arriverà. Ho avuto l'opportunità di salire su quel palco per cantare OMG con Will.I.Am, ma è stato un momento fugace".

"Credo di avere un catalogo musicale che parla da solo, per cui [sarebbe bello] poter festeggiare in quel giorno, che è dedicato al football, ma che in molti attendono anche per la performance musicale" continua il cantante "Aver visto esibirsi Michael Jackson, Snoop Dogg, Dr. Dre, e tante altre incredibili performance da parte di artisti come Prince... È sempre stato uno dei punti della mia lista dei desideri".

Super Bowl e superstar

Nel corso degli anni l'Halftime Show del Super Bowl è diventato quasi più atteso dell'evento in sé, e status symbol di una carriera di successo per chi è stato scelto per esibirsi sul palco.

Dal più recente Halftime Show con Rihanna a quelli con Jennifer Lopez, Shakira, Katy Perry, Eminem, Madonna, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Bruno Mars, Justin Timberlake, ma anche U2, Paul McCartney, Rolling Stones, Diana Ross, Phil Collins, e tanti, tantissimi altri, è difficile che un artista non sogni l'opportunità di vedere il proprio nome legato all'evento.

Chissà, allora, se vedremo quello di Usher nei prossimi anni, e quali altri cantanti saliranno su quel palco. Secondo voi?