Rihanna si esibirà all'Halftime Show del Super Bowl

Rihanna si esibirà al Super Bowl LVII Halftime Show nel febbraio 2023. La conferma è arrivata sia dalla cantante stessa che da Roc Nation attraverso una dichiarazione nel corso della scorsa domenica.

Le speculazioni verso una partecipazione al Super Bowl di Rihanna circolavano da tempo, ma non hanno fatto che crescere dopo la pubblicazione di un particolare post sul suo profilo Instagram. L'immagine condivisa dalla celebre cantante, infatti, rappresentava un pallone targato NFL, alludendo alle successive conferme.

In precedenza, invece, si vociferava che l'ambito show fosse stato offerto a Taylor Swift, anche per via della sua partnership con Apple - quest'anno sponsor dell'Halftime Show al posto di Pepsi - ma ora sappiamo che non sarà lei ad esibirsi su quel palco il prossimo febbraio.

Atteso per il 12 febbraio allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, è il Super Bowl è uno degli eventi più grandi in assoluto e con più seguito sul pianeta. Jay-Z, nel corso del suddetto annuncio ufficiale, ha speso alcune parole per elogiare Rihanna come persona e artista: "Rihanna è un talento generazionale, una donna di umili origini che ha superato ogni aspettativa. Una persona nata nella piccola isola di Barbados che è diventata uno degli artisti più importanti di sempre. Self made nel mondo degli affari e dello spettacolo".

Pur confermando il suo valore, resta curioso notare come la carriera di Rihanna sia ferma, in termini di album, dal 2016, restando comunque una scelta che potrebbe rivelarsi vincente, dato l'impatto che ebbe sul pubblico fin dagli esordi. Da tutto ciò la risposta dei suoi fan, che sperano di trovare in questa esibizione anche l'annuncio di qualche progetto musicale futuro.