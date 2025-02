U.S. Palmese: il nuovo film dei Manetti Bros. al Festival di Rotterdam 2025

Dopo l'anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, i Manetti Bros. partono alla volta dell'Olanda per accompagnare la loro nuova fatica, U.S. Palmese, omaggio alle loro radici calabresi e alla loro passione per il calcio. Oggi la pellicola interpretata da Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Max Mazzotta e Massimiliano Bruno verrà presentato al Festival di Rotterdam, nella sezione Limelight.

La proiezione sarà arricchita da un'introduzione e da un incontro con i registi Marco e Antonio Manetti, che offrirà al pubblico la possibilità di approfondirne la visione e il processo creativo. dopo il passaggio olandese, U.S. Palmese arriverà nelle sale italiane il 20 marzo distribuito da 01 Distribution. Il film, prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros., Carlo Macchitella, è una produzione Mompracem con Rai Cinema, con il contributo della Calabria Film Commission, in associazione con Loka Film.

Rocco Papaleo e Blaise Alfonso

Di cosa parla U.S. Palmese

Come svela la nostra recensione di U.S. Palmese, il film è una fiaba calcistica ambientata nel profondo Sud. Al centro della storia troviamo Don Vincenzo (Rocco Papaleo), un agricoltore in pensione, che vuole regalare un sogno alla sua cittadina, Palmi: risollevare le sorti dalla squadra locale ingaggiando un fuoriclasse. Ma come? L'idea è folle: organizzare una raccolta fondi bizzarra - 300 euro a cittadino - per ingaggiare l'asso del calcio Etienne Morville (Blaise Alfonso).

U.S. Palmese, i Manetti Bros: "La purezza dello sport per mostrare l'altro lato del Sud Italia"

Nel cast, a fianco di Papaleo e Alfonso, troviamo Giulia Maenza, Lisa Do Couto Teixeira, Max Mazzotta, Massimo De Lorenzo, Gianfelice Imparato, Massimiliano Bruno, Guglielmo Favilla, Aurora Calabresi, Giuseppe Futia, Mario Russo, Luca Attadia, Salvatore Costa, Antonio Di Turi e Adriano Fedele, con la partecipazione di Guillaume De Tonquedec e con Claudia Gerini nel ruolo della poetessa Ferraro.