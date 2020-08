Ursula Corberó de La casa di carta con l'amica: nude in piscina e foto sexy su Instagram

Spuntano alcune foto piccanti di Ursula Corberó, la famosa attrice che interpreta Tokyo ne La casa di carta, in cui lei è (quasi) nuda in piscina insieme a un'amica, Usue' Alvarez Vidal.

Ursula Corbero, l'affascinante Tokyo de La casa di carta, si diverte a provocare i suoi fan, sia dentro che fuori la serie Netflix. Stavolta ha regalato alcune foto su Instagram in cui si mostra nuda insieme a una sua cara amica.

Le due amiche si sono lasciate andare ad alcuni festeggiamenti molto speciali. Forse complice l'inizio delle riprese della quinta stagione de La casa di carta o forse come sfida alle foto del collega Miguel Herrán, che interpreta Rio nella serie. O forse, più semplicemente, per festeggiare in modo divertente e singolare un'amica. In ogni caso, Úrsula Corberó ha condiviso i suoi festeggiamenti fatti insieme a Usue' Alvarez Vidal, anche lei attrice, e cantante. E questo è il risultato.

La star de La casa di carta si mostra con l'amica svestita prima di un tuffo in piscina. Scrive la Vidal: "Un altro anno a prenderci cura di noi, dialogando solo attraverso i nostri sguardi e facendo il bagno nude... e scattando queste foto così 'casual'. Il tuo DNA e il mio si amano, tanti auguri Ursula Corbero! Ti voglio tanto bene, amica mia".

La Corberò ha ringraziato l'amica, ma in realtà si era già mostrata in una nuova posa molto sensuale sul suo profilo Instagram, con una foto che ha fatto impazzire i suoi fan. Si vede che da quelle parti fa molto caldo.