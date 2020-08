La Casa di Carta 5: i video delle riprese in Danimarca anticipano spoiler

Il cast de La casa di carta 5 è in Danimarca per le riprese della quinta stagione e i video diffusi sui social, anticipano spoiler e la presenza di alcuni personaggi.

Il set de La casa di carta 5 si sposta in Danimarca per le nuove riprese e i video diffusi in rete anticipano spoiler sui prossimi, attesissimi episodi della quinta stagione della serie Netflix.

Que van a huir en la lanchita esta seguro mirad qué divas por favor #lcdp5 pic.twitter.com/jkL1trwLmI — sara 🦋 (@chaoticberlermo) August 6, 2020

Sapevamo già che La casa di carta aveva annunciato ufficialmente che la quinta stagione sarebbe stata l'ultima. Ma ora abbiamo anche qualche anticipazione sulla popolare serie drammatica spagnola di Netflix: i video che mostrano alcune riprese girate a Copenaghen. Le troupe televisive e l'attore Pedro Alonso, che interpreta uno dei personaggi principali, Berlino, sono stati recentemente avvistati lungo il canale di Nyhavn.

Ci sono stati pochi fan che si sono avvicinati ai luoghi in cui hanno girato, forse per evitare spoiler. Ma i paparazzi non si sono fatti scrupoli: a Copenaghen sono state riprese alcune scene con Berlino (Pedro Alonso), Tatiana (Diana Gómez) e Marsiglia (Luka Peros), facendo supporre che possa trattarsi di flashback dell'iconico personaggio con sua moglie e il rapinatore.

NUEVO VÍDEO DE DIANA GÓMEZ (TATIANA) CON UN DÁLMATA EN COPENHAGUE EN EL SET DE LA CASA DE PAPEL



Parece que va a encontrarse con Berlín! Porque Pedro Alonso está en el set también!!! #lcdp5 pic.twitter.com/Q1hE61bVDU — sara 🦋 (@chaoticberlermo) August 4, 2020

La sorpresa è che accanto a loro c'era l'attore Patrick Criado. Si tratta di uno dei nuovi ingressi nel cast di questa stagione, insieme a Miguel Ángel Silvestre. Per ora, non sono trapelate altre immagini delle riprese o altri dettagli sui nuovi personaggi, non sappiamo neppure quando potremo vedere l'ultima stagione. Ma è stato affermato dal cast che siamo di fronte alla serie di episodi "più estremi e selvaggi" in cui vivremo una vera guerra tra i protagonisti.

Altre importanti serie tv internazionali sono state girate a Copenaghen negli ultimi tempi, tra cui Weeds e Beautiful. Ma secondo il Guardian, la serie de La Casa di carta è una delle più seguite in Francia, Italia, Argentina e Brasile, il che la rende la più grande serie televisiva di Netflix non in lingua inglese. L'ultima stagione è stata seguita da oltre 60 milioni di famiglie nei primi 20 giorni dopo la sua uscita.