Il giorno dello sciacallo: le star de Il trono di spade e de La casa di carta si uniscono al cast della serie

Secondo quando riportato da Variety, Peacock ha arruolato nove nuovi membri del cast per la serie Il giorno dello sciacallo. I nuovi attori si uniranno ai già annunciati Eddie Redmayne e Lashana Lynch nel prossimo adattamento basato sull'omonimo thriller di Frederick Forsyth.

Úrsula Corberó (La casa di carta), Charles Dance (Il trono di spade), Richard Dormer, Chukwudi Iwuji (Peacemaker), Lia Williams (The Crown), Khalid Abdalla (The Kite Runner), Eleanor Matsuura (The Walking Dead), Jonjo O'Neill (Bad Sisters) e Sule Rimi (Andor) sono stati scelti per interpretare i rispettivi ruoli di Nuria, Timothy Winthrop, Norman, Osita Halcrow, Isabel Kirby, Ulle Dag Charles, Zina Jansone, Edward Carver e Paul Pullman.

La Nuria di Corberó è descritta come una donna che conosce l'assassino del titolo nella sua vita privata, ma non è a conoscenza della sua vera identità.

Il giorno dello sciacallo: Eddie Redmayne protagonista della serie Sky e Peacock

Di cosa parla Il giorno dello sciacallo?

"La serie è una rivisitazione audace e moderna di un romanzo e di un film amati e rispettati", si legge nella trama. "Pur rimanendo fedele al DNA della storia originale, questo dramma contemporaneo approfondirà il camaleontico 'antieroe' al centro della storia in un thriller ambientato nel turbolento panorama geopolitico del nostro tempo".

Il giorno dello sciacallo sarà scritto dallo showrunner Ronan Bennett. La regia è affidata a Brian Kirk. Oltre che come protagonista, Redmayne è salito a bordo del progetto come produttore esecutivo, insieme a Gareth Neame, Nigel Marchant e Sam Hoyle. Il film è prodotto da Carnival Films e Sky Studios, con Forsyth in veste di produttore consulente e Christopher Hall alla produzione.