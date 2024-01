Lift, Kevin Hart e le rapine in volo nell'heist movie di Netflix

Cyrus è un ladro che pensa fuori dagli schemi. In Lift, film Netflix in streaming dal 12 gennaio, pensare fuori dagli schemi significa organizzare una rapina spettacolare che prevede, oltre a un piano complicato, anche un aereo. A interpretare questo ladro geniale è Kevin Hart, che qui abbandona momentaneamente la commedia per darsi all'action. Anche se, come dice nella nostra intervista: "Sono solo molto cool".

Lift: una scena del film

Con lui le attrici Gugu Mbatha-Raw e Úrsula Corberó, nei ruoli rispettivamente di Abby e Camila, rispettivamente la sua ex fidanzata, che lavora nel campo dell'arte, e una componente della sua squadra. Tutti mettono a punto un piano per rubare 100 milioni di dollari in lingotti d'oro. Nel cast di Lift, diretto da F. Gary Gray, ci sono anche Vincent D'Onofrio, Jean Reno e Billy Magnussen.

Con il suo personaggio Kevin Hart ha in comune proprio il pensare fuori dagli schemi: "Oggi è necessario. Serve per fare qualcosa di completamente nuovo. Per essere creativi. Questo è un film di rapine, ma la rapina si fa in aria! È un esempio di pensare fuori dagli schemi. È assolutamente fondamentale".

Lift: intervista a Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw e Úrsula Corberó

Gugu Mbatha-Raw invece con Abby ha in comune essere appassionata d'arte: "Amo il mondo dell'arte: è una parte del film che mi ha preso molto. Sono un po' nerd per l'arte! Ed essere nerd significa che hai una passione. Che ti interessa e magari vuoi condividerla con altre persone. Sì: è una cosa che abbiamo in comune con il mio personaggio".

La madre di Abby le ha detto di sognare sempre in grande. Ma a volte è molto difficile. Come si fa? Per l'attrice: "Penso ci si possa sempre provare. Ma poi bisogna impegnarsi e fare qualcosa di concreto per raggiungere quel sogno. Si può cominciare da un piccolo passo e poi perseverare. Penso sia questo il segreto: non è una strada facile seguire i tuoi sogni, ma ogni passo ti ci fa avvicinare ogni giorno".

Secondo Úrsula Corberó invece: "Io penso sempre che tutto andrà bene. Mi aiuta. Ma il mio fidanzato invece fa il contrario: crede che sia meglio pensare che andrà malissimo. Così se poi va bene sarà una bella sorpresa. Io non posso pensare in quel modo invece. Per me è fondamentale essere ottimista, avere vibrazioni positive. Tutto andrà bene. Non significa che deve essere perfetto, ma penso che tutto sia possibile se vai con il flusso".

Nella nostra intervista l'interprete spagnola, diventata famosa per il ruolo di Tokyo nella serie Netflix La casa di carta, ha menzionato il fidanzato. Ma chi è il fidanzato di Úrsula Corberó? Come spesso accade, chi lavora nel cinema è talmente assorbito dal meccanismo dell'industria da cercare qualcuno che capisca questa vita fatta di impegni e orari a volte folli.

Lift: Úrsula Corberó in una scena del film

Il fidanzato di Úrsula Corberó è Chino Darín, attore anche lui. Argentino, è il figlio di Ricardo Darín, uno degli attori argentini più apprezzati, interprete recentemente del film Argentina 1985. I due si sono conosciuti nel 2016, sul set della serie L'ambasciata, nel cui cast c'è anche Pedro Alonso, che Corberó ha ritrovato proprio in La casa di carta, nel ruolo di Berlino, che ora ha il suo spin-off (qui la nostra intervista a Pedro Alonso).

Netflix sta portando tanta fortuna a Úrsula Corberó: dopo aver acquisito La casa di carta, l'attrice spagnola ha realizzato appunto l'heist movie Lift e anche un'altra serie, In fiamme (titolo originale El cuerpo en llamas), ispirata a una storia vera, per cui l'attrice ha vinto il premio Ondas Awards come migliore attrice in una serie tv.

Nella nostra intervista Kevin Hart ha ribadito due volte di essere cool. Attore comico e stand-up comedian prima di tutto, il film Netflix Lift è quasi un rebranding della sua immagine, visto che quando recita a fianco di The Rock, ovvero Dwayne Johnson, in film d'azione come Jumanji preme con decisione sul pedale della linea comica.

Lift: Kevin Hart in una scena del film

