Uomini e Donne: Valerio lascia Gemma e Maria lo caccia, mentre Francesca elimina un corteggiatore

La puntata di Uomini e Donne del 14 ottobre ha riservato ai telespettatori colpi di scena e accesi confronti, tra la fine inaspettata della frequentazione tra Gemma Galgani e Valerio e i nuovi sviluppi nei percorsi del trono classico. Da una parte, Valerio ha deciso di chiudere la sua conoscenza con la dama di Torino dopo una notte di riflessioni, dall'altra, Francesca Sorrentino ha cercato di fare chiarezza con i suoi corteggiatori.

Trono Classico: una chiusura inaspettata

La prima seduta di oggi si è concentrata sulla frequentazione tra Gemma Galgani e Valerio. La coppia era già stata protagonista di uno scontro nelle puntate precedenti, durante il quale Gemma aveva schiaffeggiato Valerio. Nonostante l'episodio, i due avevano deciso di continuare a vedersi, concedendosi una cena insieme. Tuttavia, la dama torinese sembrava ancora piena di dubbi nei confronti del cavaliere.

Il vero colpo di scena è arrivato quando Valerio, entrato in studio, ha annunciato di voler mettere fine alla sua frequentazione con Gemma. La dichiarazione ha lasciato il pubblico a bocca aperta, tanto che persino Maria De Filippi, con il suo tono ironico e leggermente sorpreso, ha esclamato: "Ah, sei tu che le dai il palo?". Valerio ha spiegato che, ripensando allo schiaffo ricevuto, non poteva più tollerare un simile gesto e ha concluso che non desidera frequentare una donna capace di agire in maniera così poco elegante.

Valerio oggi ha detto addio a Uomini e donne

Ma Maria De Filippi non ha perso l'occasione per ribaltare la situazione. La conduttrice ha rivelato che, la mattina stessa, Valerio aveva inviato dei messaggi alla redazione esprimendo entusiasmo e felicità riguardo alla sua frequentazione con Gemma. A questo punto è intervenuto Gianni Sperti, che ha sganciato una vera e propria bomba

L'opinionista ha spiegato che Valerio aveva partecipato a serate con Giorgio Manetti, lo storico ex di Gemma. Questa rivelazione ha mandato la dama su tutte le furie, poiché Valerio, durante le loro uscite, non aveva mai accennato al suo legame con Giorgio, nonostante il discorso fosse già stato tirato in ballo.

Lo scontro si è infiammato quando Valerio si è rivolto duramente a Gianni Sperti, dicendogli che non ha il diritto di giudicarlo perchè non è nessuno, mentre a Gemma ha lanciato una frecciata velenosa: "Tu per fare un Valerio devi rinascere 100 volte". La discussione ha lasciato il pubblico stupefatto, mentre Maria De Filippi ha invitato il cavaliere ad abbandonare lo studio.

Mario tra due dame

La seconda parte della puntata ha visto come protagonisti Margherita, Morena e l'ex corteggiatore di Ida. Nonostante le rivelazioni intime di Mario riguardo la sua relazione con Morena, quest'ultima ha deciso di dargli un'altra possibilità e i due si sono anche baciati. Tuttavia, il colpo di scena è stato quando è emerso che Morena aveva baciato anche Matteo.

Questo ha complicato ulteriormente la situazione, specialmente quando si è capito che la dama aveva parlato quasi esclusivamente di Mario durante il suo appuntamento con Matteo. Alla fine, Margherita ha deciso di interrompere la sua frequentazione con Mario, lasciando a Morena il campo libero, almeno per il momento.

La tronista cerca chiarezza nel suo percorso

Francesca Sorrentino protagonista. La tronista ha avuto un'esterna con Federico, il quale ha confessato che la ragazza è stata piuttosto fredda con lui, insinuando che forse non prova abbastanza interesse nei suoi confronti. Francesca ha chiarito che, nonostante stia attraversando un periodo delicato dopo la fine della sua relazione con Manuel Maura, non vuole essere vista come una ragazza fragile e vulnerabile.

"Non trattatela come un caso", ha spiegato Maria De Filippi ai corteggiatori della tronista. Alla conduttrice ha fatto eco Gianni Sperti: "la trattate con le pinze, siete impauriti". Nel frattempo, Francesca ha deciso di eliminare Gabriel, ma con un altro colpo di scena, ha riammesso Paolo in studio, dopo averlo precedentemente allontanato.