Uomini e Donne: Maura Vitali svela i motivi della fine della frequentazione con Mario Cusitore

La settimana scorsa, durante una puntata di Uomini e Donne, Mario Cusitore ha deciso di interrompere la frequentazione con Maura Vitali, una decisione che ha sorpreso molti fan del programma. Maura, che aveva già partecipato al dating show di Maria De Filippi e aveva avuto una storia con Gianluca Rocchetti, era tornata nel parterre per conoscere lo speaker radiofonico ed ex corteggiatore di Ida Platano.

La decisione di conoscere Mario Cusitore

L'ex dama, è stata ospite del format online Casa Lollo, condotto da Lorenzo Pugnaloni, dove ha avuto modo di raccontare i retroscena della sua frequentazione con Mario e le ragioni che l'hanno spinta a scendere di nuovo in studio per conoscerlo. Durante l'intervista, Maura ha spiegato che la sua decisione di chiamare la redazione per incontrare Cusitore non è stata casuale.

Maura sapeva che lui aveva un carattere forte e deciso, un aspetto che la intrigava, tanto che, nel momento in cui lo ha incontrato, gli ha detto: "So che hai un carattere forte, ma io non sono da meno". Tuttavia, nonostante le aspettative iniziali, la frequentazione tra i due non ha avuto l'esito sperato.

La fine della frequentazione con Mario

Ai microfoni di Casa Lollo, Maura ha chiarito che l'ex corteggiatore di Ida si è fatto influenzare da alcuni fattori esterni, tra cui i messaggi ricevuti da una sua fan. Questa persona gli aveva scritto, avvisandolo di fare attenzione, insinuando che Maura fosse interessata solo alla visibilità. Maura ha raccontato come questo messaggio abbia minato il rapporto: "Mi ha fatto leggere un messaggio lungo di una sua fan che diceva 'stai attento, apri gli occhi'. Come se io fossi la persona cattiva della situazione. Eppure, io ero scesa per conoscerlo veramente."

Nonostante questo, l'ex dama ha sottolineato che la sua decisione di lasciare il programma non è stata forzata da nessuno. Ha voluto chiarire che non è stata cacciata, ma ha scelto di andarsene per il suo benessere, affermando di sentirsi un pesce fuor d'acqua. Nonostante avesse ricevuto l'interesse di altre persone, Maura non si sentiva serena nel continuare a frequentare altri cavalieri alla presenza di Mario.

Maura il giorno in cui ha lasciato Uomini e donne con Gianluca

Tornando su Cusitore, Maura ha descritto lo speaker come un uomo affascinante e gentile: "Mario ci sa fare moltissimo, ha i modi, è educato. È una persona molto gentile, anche con le cameriere o con le ragazze che lo riconoscevano. Ha questi modi da gentiluomo." Tuttavia, ha anche espresso il suo disappunto su alcuni comportamenti del cavaliere durante la trasmissione.

Ad esempio, ha criticato il fatto che lui avesse condiviso dettagli intimi del suo rapporto con un'altra dama, Morena, dicendo: "Non è bello raccontare cose private." Ha poi definito Mario come un "abile ammaliatore", facendo riferimento alla facilità con cui conquista le donne, ma ha anche riconosciuto che ci sono situazioni in cui una persona deve fare attenzione, soprattutto quando non si è sicuri della fiducia dell'altro.

Nel corso dell'intervista, Maura ha espresso la sua opinione anche su Margherita, una delle dame che Mario sta attualmente frequentando. Secondo Maura, Margherita sembra essere molto legata al cavaliere partenopeo, ma la vede anche un po' ingenua. Ha rivelato di essere a conoscenza del fatto che Margherita ha pianto quando la loro conoscenza era stata interrotta, ma ha anche aggiunto di credere nella buona fede della donna. Su Morena, invece, Maura è rimasta più cauta, dicendo che non sa se i sentimenti di quest'ultima per Mario siano genuini o meno.

Capitolo chiuso con Gianluca Rocchetti

Infine, Maura ha avuto modo di rispondere alle accuse mosse dal suo ex, che in precedenza aveva commentato negativamente la loro relazione durante un'altra intervista a Casa Lollo. Maura ha voluto chiudere definitivamente quel capitolo, spiegando che non si sentono più e che per lei la storia era già finita molto prima dell'ultimo incontro.

Manuel Maura su Francesca Sorrentino di Uomini e donne: "La vita è imprevedibile..."

L'intervistata ha ricordato come Gianluca Rocchetti si fosse presentato a Terracina per vederla dopo un lungo periodo di silenzio, ma per lei il rapporto era già compromesso a causa di atteggiamenti irrispettosi che aveva avuto, sia in pubblico che in privato. Maura Vitali ha raccontato episodi in cui Gianluca aveva avuto scatti di ira, persino davanti ad altre persone, come Ida Platano e Renata, episodi che l'avevano definitivamente allontanata da lui.