Uomini e Donne: Tina e Gemma tornano a scontrarsi come una volta, mentre Ciro Solimeno abbandona lo studio

Nella seconda puntata della settimana di Uomini e Donne, il dating show in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, Tina Cipollari ha messo in guardia Fabio, il cavaliere che sta frequentando Gemma Galgani. Nel Trono Classico, Ciro Solimeno ha abbandonato lo studio dopo una discussione con Martina De Ioannon.

Le dinamiche del Trono Over

Anche oggi la puntata si apre con Gemma Galgani, che grazie alla sua frequentazione con Fabio è tornata ad essere un personaggio centrale del programma. I due sono stati insieme in un maneggio, e una volta in studio, si assiste all'ennesimo scontro tra Gemma e Tina. L'opinionista accusa Gemma di provocare Fabio con battute piccanti e doppi sensi.

Tra i due non è ancora scattato il bacio appassionato che la dama aspetta da qualche settimana, come ha dichiarato a Verissimo. Fabio, tuttavia, le ha chiesto di rispettare i suoi tempi, poiché desidera sentirsi coinvolto emotivamente prima di baciare una donna e ha bisogno di abituarsi ad una nuova presenza femminile nella sua vita dopo la perdita della moglie.

La dama Claudia D'Agostino

Nella seconda parte della puntata, rivediamo Diego Tavani e Claudia D'Agostino, che la scorsa settimana avevano avuto una discussione. Sebbene le cose sembrano migliorare, Claudia continua a nutrire dubbi su Diego, affermando che il cavaliere si comporta diversamente in studio rispetto a quando sono soli. Nonostante queste perplessità, la loro frequentazione prosegue.

La scorsa settimana, Andrea aveva interrotto la frequentazione con Claudia perché, dopo averla sentita al telefono, aveva trovato la sua voce poco gradevole. Nonostante le speranze della 'Agostino per una riappacificazione o un'uscita insieme, Andrea non è sicuro di voler riprendere la conoscenza, scatenando così la reazione di Diego, che interviene in difesa della dama.

Uomini e donne, Gemma Galgani a Verissimo: "per Fabio Il mio cuore batte come ai tempi di Giorgio Manetti"

L'uscita di scena di Ciro

Intanto, continuano le dinamiche di Martina De Ioannon, che in questa puntata ha portato in esterna Gianmarco e Mattia, suscitando la delusione di Ciro, che sperava di essere scelto per l'esterna. Dopo un battibecco, Ciro ha abbandonato lo studio, e Martina ha deciso di non seguirlo. Maria De Filippi, che ha sempre mostrato una certa simpatia per il corteggiatore napoletano, ha commentato rivolgendosi a Gianmarco: "Tanto dopo lo va a chiamare, sappilo."