Uomini e Donne, Sara Gaudenzi richiama Jakub e spiazza Cristiana: "sento di potermi muovere liberamente"

Il finale del quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne ha regalato al pubblico un inatteso colpo. Maria De Filippi ha richiamato l'attenzione dei presenti e ha rivelato una notizia destinata a cambiare gli equilibri del Trono Classico: Sara Gaudenzi ha deciso di chiamare Jakub per conoscerlo, dopo che la sua frequentazione con Cristiana Anania si è ufficialmente conclusa.

L'annuncio shock di Maria De Filippi

La conduttrice ha raccontato quello che era successo nelle precedenti puntate del dating show: "Cristiana ha baciato Jakub, suo corteggiatore, ma non ha provato niente. Lui allora si autoelimina, ma Sara lo richiama." Le parole della conduttrice hanno scatenato subito le reazioni degli opinionisti, convinti che quella di Sara sia stata una decisione giusta, "un un vero colpo di scena."

Le giustificazioni di Cristiana non convincono Tina e Gianni

La reazione di Cristiana Anania non si è fatta attendere. La tronista ha spiegato di aver interrotto la conoscenza con Jakub perché non lo ha ritenuto del tutto sincero. Ma Gianni Sperti l'ha subito attaccata, accusandola di incoerenza: "Per un mese ci hai fatto credere che ti piaceva tantissimo. Sembrava esistesse solo lui, hai preteso che togliesse le storie su Instagram, poi lo baci e il giorno dopo dici che non provi più nulla? Hai cambiato pagina in un giorno, e lui che deve fare?"

Jakub Bakkour

Cristiana ha provato a difendersi, sostenendo di aver semplicemente seguito le proprie sensazioni, ma Gianni è rimasto fermo nella sua posizione, fin dalle prime esterne aveva detto che stentava a fidarsi dell'ex corteggiatore: "Non credo non sia sincero lui, ma tu non sei sincera con te stessa," l'ha incalzata Gianni.

Sara spiega il motivo della sua scelta

La discussione si è poi accesa ulteriormente con un confronto tra Jakub ed Ernesto Passaro, uno dei corteggiatori di Cristiana Anania, che ha espresso i suoi dubbi sulla veridicità della situazione: "Se Cristiana mi mandasse via io me ne resterei a casa."È stato a quel punto che Sara Gaudenzi ha spiegato la sua decisione di contattare Jakub.

"Fino ad oggi non mi sono esposta. L'ho notato per l'estetica, ma anche per il modo in cui si è difeso e per le rassicurazioni che ha cercato di dare a Cristiana. Ora che la frequentazione è finita, ho sentito di potermi muovere liberamente." Una mossa che ha sorpreso tutti, ma che rivela la determinazione della tronista e la sua piena consapevolezza delle dinamiche del dating show. Alla fine Jakub ha accettato di corteggiarla, aprendo così un nuovo capitolo nel suo percorso a Uomini e Donne.