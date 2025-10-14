Uomini e Donne, Sara Gaudenzi fa il colpaccio: abbandona Flavio e diventa nuova tronista

La corteggiatrice romana ha giocato le sue carte e ha vinto: dopo aver criticato Flavio, Sara conquista il trono classico e diventa protagonista assoluta della puntata.

La puntata del 14 ottobre di Uomini e Donne è stata caratterizzata da un colpo di scena: durante il trono classico, Maria De Filippi ha annunciato l'ingresso di una nuova tronista: Sara Gaudenzi, fino ad oggi corteggiatrice di Flavio Ubirti. Con la romana, ad oggi sono tre i tronisti di questa edizione del dating show.

Autoeliminazione? Più che altro promozione a tronista

Nel corso della puntata, Sara ha espresso nuovamente la sua delusione nei confronti di Flavio, definendolo privo di carattere e dichiarando di non voler più continuare a corteggiarlo. Ha quindi deciso di autoeliminarsi, lasciando lo studio, ma le cose sono andate diversamente.

La conduttrice Maria De Filippi, infatti, ha scelto di offrirle una nuova opportunità, invitandola a sedersi sul trono liberatosi dopo l'esclusione di Rosario, e a proseguire il suo percorso come nuova tronista di Uomini e Donne. La decisione ha sorpreso il pubblico che non segue le anticipazioni del dating show.

Agnese De Pasquale

Trono Over in tumulto: cambi di dama e di programma

Nello spazio dedicato al trono over, Federico Mastrostefano ha deciso di interrompere la conoscenza con Barbara De Santi, dopo aver inizialmente mostrato interesse per lei. Il cavaliere ha eliminato le altre dame per concentrarsi su Agnese De Pasquale, con la quale ha avviato una frequentazione esclusiva, non priva però di tensioni a causa di alcuni comportamenti da lui ritenuti inadeguati.

Con Valentina, invece, la conoscenza si è interrotta dopo una serata andata molto bene: secondo Federico, la dama non si sarebbe preoccupata di sapere se fosse rientrato a casa sano e salvo dopo aver percorso ottanta chilometri. "Né un messaggio né una telefonata, è sparita", ha commentato il cavaliere.

Intanto Sabrina Zago ha iniziato a conoscere Nicola, nuovo cavaliere del parterre, che potrebbe rivelarsi una presenza importante per lei. La dama è stata anche protagonista di un acceso confronto con Tina Cipollari, che ha criticato il suo atteggiamento durante la puntata. L'opinionista non crede all'interesse di Sabrina nei confronti di Enrico e ha invitato il cavaliere a non illudersi.