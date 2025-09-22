Uomini e donne anticipazioni: Sara Gaudenzi da corteggiatrice di Flavio Ubirti a tronista

Nella registrazione del 22 settembre, Maria De Filippi ha sorpreso tutti: Sara Gaudenzi, ex corteggiatrice di Flavio Ubirti, è la nuova tronista. Spazio anche a Cristiana Anania e alle dinamiche del Trono Over.

Oggi, 22 settembre, negli studi di Uomini e Donne è stata registrata una nuova puntata che ha riservato un inatteso colpo di scena. Maria De Filippi ha infatti fatto accomodare sul trono Sara Gaudenzi, ex corteggiatrice di Flavio Ubirti, ufficializzando così il suo nuovo percorso come tronista.

Sara Gaudenzi è la nuova tronista: ecco cosa è successo

Tutto è iniziato con un acceso confronto tra Flavio Ubirti e la nuova tronista. I due, già nelle scorse settimane, avevano mostrato di avere caratteri molto diversi: Sara aveva accusato Flavio di non avere abbastanza personalità, arrivando persino a definirlo "moscio". Oggi la tensione è esplosa definitivamente.

Durante il dibattito, i toni si sono fatti via via più accesi, fino a portare Sara a prendere una decisione drastica: abbandonare lo studio ed eliminarsi dal percorso. Mentre la corteggiatrice si stava alzando per lasciare il programma, è stata però Maria De Filippi a spiazzare tutti con una proposta inaspettata.

Il tronista Flavio Ubirti

Con la sua consueta schiettezza, la conduttrice ha invitato Sara a non farsi condizionare dalla situazione, lanciandole un incoraggiamento diretto: "Fregatene e fai la tronista". Parole che hanno cambiato in un attimo il destino della ragazza. Sara ha accettato di sedersi sul trono, inaugurando così un nuovo percorso da protagonista del programma.

Le novità sul Trono Classico

Flavio Ubirti aveva portato in esterna sia Sara Gaudenzi, prima della sua salita sul trono, sia Nicole Belloni, ex tentatrice di Temptation Island. Per quanto riguarda Cristiana Anania, la tronista è uscita con Federico, ma l'esterna si è trasformata in uno scontro: il corteggiatore ha infatti accusato Jakub Bakkour di non essere realmente interessato a lei, sostenendo che stia solo prendendo in giro la tronista.

Le anticipazioni del Trono Over

Per il parterre femminile, si parte con Gemma Galgani, che è uscita nuovamente con Mario Lenti, ma solo in amicizia: nessun ritorno di fiamma all'orizzonte. Intanto, Magda prosegue la conoscenza con Sebastiano Mignosa, con cui è uscita di recente.

Tra i protagonisti maschili, Federico Mastrostefano ha deciso di fare chiarezza: in studio ha chiuso la conoscenza con Barbara De Santi, nonostante i due siano usciti insieme, e ha messo fine anche ai rapporti con Rosanna Siino e Veronica. L'unica dama con cui intende continuare è Agnese De Pasquale, che per ora sembra essere la "vincitrice".