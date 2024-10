Uomini e Donne: Sabrina svela la verità su Gabriele, Gianluca porta in esterna due corteggiatrici

Il secondo appuntamento della settimana con Uomini e Donne su Canale 5 ha introdotto una nuova dama: Maria Grazia, che ha subito conquistato il pubblico del web. Al contrario, l'atteggiamento di Gabriele con Sabrina non ha convinto nessuno. L'unica a fidarsi di lui è proprio la dama, che gli ha concesso un'esclusiva unilaterale.

Gemma Galgani torna al centro dello studio di Uomini e Donne, continuando la sua frequentazione con Valerio. Tuttavia, le anticipazioni rivelano che, anche questa volta, per la veterana del programma non ci sarà un happy end. Nonostante ciò, la situazione attuale sembra serena: i due si sono scambiati un bacio e Valerio ha persino confessato che le labbra della Galgani hanno un buon sapore.

Un altro segmento del Trono Over è stato dedicato a Sabrina e Gabriele, la dama è determinata a dare l'esclusiva al cavaliere. Tuttavia, Gabriele continua a frequentare altre donne del parterre. Tra queste, Patrizia gli ha lasciato il suo numero di telefono, e il cavaliere ha chiesto alla redazione di poterla vedere in studio, ammettendo di non riuscire ad associare il nome a un volto.

Michele Longobardi ha ballato con Sofia

Alessia ha svelato che Gabriele è andato a letto con Sabrina quando lei non ha accettato il suo invito ad uscire. In studio, nessuno sembra convinto che il cavaliere sia realmente interessato a Sabrina; Gabriele, infatti, ha anche lasciato il suo numero a Ilaria. Tina ha rimproverato Sabrina, accusandola di farsi infinocchiare dal cavaliere, ma lei ha mantenuto la sua posizione e ha deciso di ballare con lui.

Infine, si è presentata in studio un'altra dama, Maria Grazia, la quale si è subito complimentata con Maria De Filippi, definendola "Re Media" e affermando che dove lei va esce l'oro. Maria Grazia, ex insegnante, ha condiviso il suo amore per i programmi della De Filippi, considerandola una brava psicologa, in particolare per Amici. Inoltre, ha rivelato che la nipote l'ha spinta a partecipare al dating show per aiutarla a trovare un uomo o un'amica.

Trono Classico

Nel frattempo, Michele Longobardi, uno dei quattro tronisti, ha portato in esterna sia Amal che Sofia. Con quest'ultima, il tronista ha ballato al centro dello studio. Longobardi ha ammesso di essere uscito con Sofia, nonostante non rispecchi i suoi canoni estetici, e ha rassicurato la corteggiatrice dicendo che la sua conoscenza con Amal non è così avanzata come potrebbe sembrare.