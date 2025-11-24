Uomini e Donne, Roberto si dichiara a Gemma ma Tina è scettica: "tra una settimana ci ripensa"

La puntata di Uomini e Donne del 24 novembre è stata ricca di tensioni, rivelazioni e colpi di scena. Gemma chiude con Luigi dopo un'uscita deludente, mentre l'emozionante apertura di Roberto suscita interesse e gelosie in studio. Nel parterre Over esplodono nuovi triangoli, mentre al Trono Classico Sara affronta dubbi, baci mancati e corteggiatori pronti a lasciare. Una puntata intensa e imprevedibile.

Gemma lascia Luigi per Roberto

La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre, come spesso accade, con Gemma Galgani. L'esterna con Luigi si rivela un flop: la dama appare chiaramente poco interessata, e le sue espressioni del viso rendono evidente il suo distacco. Tornata in studio, Gemma decide di chiudere definitivamente la conoscenza. A quel punto Tina Cipollari si scatena, mettendo Luigi sotto la "lente di ingrandimento" e ironizzando sulla sua vita privata, chiedendosi se l'uomo sia in grado di mantenere un'eventuale nuova moglie... la quinta".

Viene mostrato poi un filmato, nei giorni scorsi Roberto è stato raggiunto in camerino da Gemma, i due hanno parlato e si sono visti fuori. Il cavaliere si apre in modo molto toccante: "Dopo sei anni si è sciolto un nodo che avevo ancora. Sei anni fa ho perso la mia compagna dopo 20 anni di convivenza. Per me c'è stato un blocco emotivo e oggi, incontrando Gemma, qualcosa si è sciolto."

Marina vuole conoscere Roberto, ma lui (per ora) vuole solo Gemma

Marco vuole abbandonare il Trono Classico

In studio però Magda interviene a gamba tesa: rivela a Gemma che Roberto avrebbe chiesto il suo numero, ma lei non glielo avrebbe dato. Ma ecco il colpo di scena: anche Marina è interessata a Roberto, come svela Maria De Filippi. La dama ha chiesto lei stessa il numero del cavaliere: "Non mi aspettavo che me lo mandasse Le ho scritto per ringraziarla, ma al momento voglio continuare a conoscere solo Gemma," ha spiegato Roberto. Tina, ovviamente, non crede in questa conoscenza e profetizza che presto Roberto siederà al centro studio per chiudere con Gemma.

Lanfranco e il "dilemma" Cinzia-Sabrina

Il focus si sposta poi su Lanfranco, che sembra vivere una fase di entusiasmo e confusione. Il cavaliere è uscito sia con Cinzia sia con Sabrina, dichiarandosi interessato a entrambe. Una situazione che infastidisce non poco Sebastiano Mignosa, che a sua volta sta frequentando Cinzia e osserva con evidente tensione il comportamento del rivale.

Trono Classico: Sara tra Tomas, Jakub e la decisione di Marco

La parte finale della puntata è dedicata al Trono Classico con protagonista Sara Gaudenzi. La tronista è uscita con Tomas, che lamenta la mancanza di un bacio nonostante la forte chimica tra loro - chimica che Sara stessa riconosce. Un dettaglio che pesa ancora di più considerando che con Jakub il bacio invece è arrivato.

I corteggiatori sostengono che Jakub, rientrato in studio dopo il rifiuto di Cristiana Anania, non provi un reale interesse per Sara, ma sia mosso unicamente dal desiderio di ottenere visibilità. Momento di tensione anche per Marco Veneselli, che, deluso, annuncia di voler lasciare il programma. Maria De Filippi interviene e lo convince a riflettere meglio: alla fine, Marco decide di restare e continuare il percorso.