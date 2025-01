Uomini e Donne: oggi si registra la scelta di Martina, ma i social sembrano già anticiparla

Cresce l'attesa per conoscere chi tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri lascerà il programma insieme alla tronista, nel frattempo alcune indiscrezioni stanno infuocando il web.

Oggi, 13 gennaio, nello studio di Uomini e Donne si registra l'attesissima scelta della tronista Martina, giovane romana che ha catturato l'interesse del pubblico per il suo percorso autentico e coinvolgente. In gara per conquistare il suo cuore ci sono i due corteggiatori, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, protagonisti di un trono che ha tenuto alta l'attenzione dei fan.

Indizi social: Ciro è il favorito?

A poche ore dalla registrazione, sui social sono comparsi diversi indizi che sembrano anticipare la scelta di Martina. Uno dei più chiacchierati riguarda la madre della tronista, Micaela, che secondo quanto riportato da uno screenshot condiviso su X (ex Twitter), avrebbe votato a favore di Ciro in un sondaggio social.

Ad alimentare ulteriormente le ipotesi ci ha pensato Gemma Palagi, la blogger ha pubblicato una dichiarazione sul suo profilo social:"Una persona molto vicina a Martina mi ha appena confermato che la scelta sarà Ciro! Quindi, a meno che amici e famiglia non ci stiano prendendo in giro per fare hype, la scelta è abbastanza scontata adesso! Finita la registrazione avrete la conferma o meno di tutto ciò.".

Ciro è uno dei due corteggiatori di Martina

Inoltre, i fan più attenti hanno notato un episodio curioso legato alla migliore amica di Martina, Selin. Secondo alcune indiscrezioni, Selin avrebbe rimosso dai suoi follower una persona che le aveva augurato buona fortuna per la scelta, esprimendo però una preferenza per Gianmarco. La tronista, ha trascorso la vigilia con alcune amiche e ha fatto una videochiamata con Alessia Pascarella e Jenny Guardiano, compagne di avventura a Temptation Island.

Le reazioni del pubblico

Non tutti, però, hanno preso bene questi spoiler. Sul web si sono sollevate numerose critiche da parte degli utenti, che ritengono che tali indiscrezioni rischino di rovinare l'atmosfera magica e l'emozione della scelta. Molti ritengono che la decisione finale dovrebbe rimanere un momento privato fino alla messa in onda, senza interferenze esterne. "State rovinando l'esperienza di Martina, lasciatela scegliere in pace", ha scritto un utente sui social.