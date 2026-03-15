Uomini e Donne: Nicole replica a Martina dopo la rottura con Flavio: "Aspettavi solo questo"

La coppia nata nel dating show si è lasciata e l'annuncio arriva direttamente da Flavio Ubirti. Poco dopo Martina Cardamone pubblica una frase social che scatena la risposta di Nicole e una nuova polemica.

La storia tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni è arrivata al capolinea. L'ex tronista e la corteggiatrice, protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e Donne, hanno annunciato la fine della loro relazione a pochi mesi dalla scelta. Ma a rendere il clima ancora più acceso ci ha pensato un botta e risposta social con Martina Cardamone, ex rivale di Nicole nel programma.

Il messaggio di Flavio sulla rottura con Nicole

L'ex tronista nelle sue Instagram Stories aveva confermato la separazione con un messaggio rivolto ai fan che avevano seguito la loro storia sin dall'inizio. "Per rispetto a tutte le persone che ci hanno sempre seguito durante il nostro percorso, volevamo condividere con voi che io e Nicole abbiamo deciso, di comune accordo, di proseguire le nostre strade separatamente".

Martina Cardamone

L'ex tronista - già noto al pubblico televisivo per la partecipazione come tentatore a Temptation Island - ha poi spiegato anche le ragioni dietro questa decisione. "Dopo un primo periodo in cui stavamo bene insieme e ci sembrava tutto bello, con il passare del tempo ci siamo resi conto che, pur volendoci bene, alcune nostre caratteristiche e modi di vivere la relazione".

"Non riuscivano più a trovare il giusto equilibrio per costruire un percorso di coppia. Per il bene di entrambi abbiamo preso questa decisione in serenità e rispetto reciproco, e il bene che ci siamo voluti continuerà ad esserci". Una fine quindi consensuale e serena, almeno stando alle parole del modello toscano.

Flavio Ubirti

Martina Cardamone pubblica una frase social e scoppia la polemica con Nicole

Nel frattempo, sui social si è acceso uno scontro con Martina Cardamone, la non scelta di Flavio che aveva conteso a Nicole il cuore del tronista durante il programma. Tutto è partito da una frase pubblicata da Martina sui social: "A volte prendere le decisioni che ci sembrano più semplici ci portano a soddisfazioni veloci e risultati vuoti". Una frase che molti utenti hanno interpretato come una chiara frecciatina alla rottura tra Flavio e Nicole.

La replica di Nicole non si è fatta attendere ed è stata decisamente più diretta: "Aspettavi solo questo per i tuoi dieci minuti di attenzione. Dalla fine del programma hai sempre fatto la vittima trovando sempre un pretesto per attaccarmi. Nel frattempo non hai mai avuto rispetto per la mia relazione, mandando continuamente frecciatine. Questa è la prima e l'ultima volta che parlerò di te. Spero tu sia felice adesso".

La smentita (poco creduta) di Martina

Dopo la polemica, Martina è intervenuta nuovamente sui social per negare che il suo post fosse riferito all'ex rivale di Uomini e Donne. "È affascinante osservare come certe persone abbiano un bisogno vitale di sentirsi protagoniste, al punto da inventare 'frecciatine' inesistenti per giustificare la propria insicurezza. La vita va avanti anche dopo un programma televisivo".

"Evidentemente c'è chi preferisce restare ancorato a vecchi copioni pur di sentirsi ancora al centro della scena. Soprattutto, bisognerebbe evitare di sentirsi sempre chiamati in causa: all'interno di una coppia si è in due". Una smentita che però non sembra aver convinto molti utenti sui social, convinti invece che quella frase iniziale fosse proprio riferita alla rottura tra Nicole e Flavio.