Uomini e Donne, Michele Longobardi si racconta: 'Ecco cosa penso di Manuela Carriero'

Michele Longobardi partecipa a Uomini e Donne come corteggiatore di Manuela Carriero. L'aspetto fisico e il carattere estroverso hanno reso il corteggiatore stabiese il personaggio preferito di questa prima parte del dating show, secondo gli spettatori che commentano il programma su Twitter. Michele si è raccontato sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Chi è Michele Longobardi

Michele Longobardi è nato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e lavora come impiegato al Comune di Capri. Pur avendo dei progetti futuri, per scaramanzia ha deciso di non raccontarli al momento. Il giovane corteggiatore ha immediatamente colpito la tronista Manuela Carriero, che agli occhi degli spettatori sembra già essere attratta da Michele, preferendolo a Carlo, l'altro ragazzo sceso in studio per corteggiarla.

Il pensiero di Michele Longobardi su Manuela

Michele Longobardi ha condiviso che l'esperienza a Uomini e Donne sta procedendo molto bene per lui, e il bilancio, afferma, è sicuramente positivo. Parlando della sua prima impressione su Manuela, ha sottolineato che il primo impatto è stato innegabilmente di natura fisica.

Esprimendo le sue riflessioni sul carattere di Manuela, Michele ha dichiarato che inizialmente pensava fosse una ragazza un po' timida e impacciata, e nel corso delle settimane, questa impressione non ha subito cambiamenti significativi. Michele, nel corso dell'intervista, ha evidenziato che questo potrebbe rappresentare l'unico piccolo ostacolo nella loro conoscenza, ma ha espresso la speranza che con il passare del tempo possano emergere altri lati della personalità di Manuela.

Il carattere estroverso di Michele

Michele a Uomini e Donne ha parlato anche del suo carattere estroverso, che in questo momento sta rappresentando un freno per Manuela, che spesso non si è detta sicura delle reali intenzioni del corteggiatore stabiese. Michele ha affermato che questo aspetto della sua personalità, in realtà, non gli ha mai creato problemi in passato. "Sicuramente conquisto con l'estro e la simpatia", ha sostenuto, sottolineando che ritiene di essere un bel ragazzo, ma che questo passi in secondo piano poiché per lui contano di più l'attitudine e la sicurezza in sé.

Il corteggiatore ha inoltre riconosciuto che il suo tallone d'Achille è rappresentato dalla tendenza ad aprirsi troppo presto e a mostrare senza filtri il suo carattere, che definisce estroso e, per certi versi, un po' strano. Michele è consapevole che questa caratteristica potrebbe non essere apprezzata da tutte le ragazze.

Manuela Carriero: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne e dove l'abbiamo già vista (Video e Presentazione)

Michele è al momento single da un anno, dopo una relazione di tre mesi: "mi sento veramente pronto per un rapporto serio, non lo dico per fare retorica, adesso cerco una relazione seria", ha detto al magazine.

Tra i volti del passato di Uomini e Donne, Michele Longobardi si sente affine a Lorenzo Riccardi, i due condividono la stessa ironia e genuinità. Nel corso di questi giorni ha legato con Marco e Maurizio, due corteggiatori del Trono Over, mentre considera Angelica la più belle delle dame.