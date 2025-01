Uomini e Donne, Mary su Michele Longobardi: "Ecco perché l’ho smascherato con la redazione"

Oggi è andata in onda la prima puntata di Uomini e donne dedicata all'uscita di Michele dal Trono Classico: Mary ha svelato il motivo per cui lo ha denunciato alla redazione.

La puntata odierna di Uomini e Donne ha portato alla luce la prima parte del caso Michele Longobardi, una vicenda che ha fatto discutere nelle ultime settimane e ha portato all'allontanamento del tronista dal programma. Michele è stato accusato di aver creato un profilo fake su Instagram, utilizzato per chattare con le sue corteggiatrici, violando così il regolamento del dating show.

La rivelazione dell'ex corteggiatrice

La situazione è emersa grazie a Mery, una delle ex corteggiatrici del tronista di Castellammare di Stabia. Già nell'ultima puntata, dopo essere stata eliminata, aveva lanciato un indizio con la frase "Sono una signora, quindi non parlo per non farti fare brutta figura." . Oggi, Mery ha deciso di rompere il silenzio e spiegare i motivi che l'hanno spinta a denunciare Michele alla redazione del programma, rilasciando un'intervista a Lollo Magazine.

"Il motivo per cui ho deciso di dire tutto è semplice: avevo il sentore che stesse prendendo in giro tutti, comprese Amal e Veronica. Nelle chat lui mi disse che non avrebbe mai scelto Veronica, bensì che avrebbe portato fino alla fine me e Amal." Secondo Mery, Michele avrebbe anche risposto alle sue storie sui social e l'avrebbe contattata telefonicamente, creando una dinamica che andava ben oltre i confini del programma.

Mery ha ammesso di aver inizialmente dato corda a Michele per un motivo preciso: "La mia complicità è dovuta al fatto che fossi realmente interessata a lui. Tutto era diventato più grande di me e non sapevo come comportarmi. Se avessi parlato sin dall'inizio, avrebbe significato che il mio interesse non era veritiero."

L'ex corteggiatrice ha dichiarato di aver cercato di proteggere Michele più volte, nonostante il suo atteggiamento le avesse creato molta confusione: "Ha sempre avuto un atteggiamento strafottente, come se non gliene fregasse nulla. Cercavo di capirlo, ma faceva tutto il contrario di quello che diceva. Per questo ho deciso di dire tutto." Nella seconda parte di Uomini e donne che andrà in onda domani, si scoprirà che Michele

flirtava anche con Alessandra Somensi, ex corteggiatrice di Luca Daffrè.