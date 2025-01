Uomini e Donne: Gianmarco Steri è il nuovo tronista del dating show

Oggi pomeriggio, Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta in studio a Uomini e Donne, e ha deciso di uscire dal programma con Ciro Solimeno, preferendo il corteggiatore originario di Pompei a Gianmarco Steri. Una scelta che ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e i fan della trasmissione.

Il nuovo tronista di Uomini e donne

Tuttavia, una grande sorpresa ha scosso lo studio quando è stato annunciato che proprio Gianmarco Steri, pur non essendo stato scelto da Martina, è stato designato come il nuovo tronista del programma. La decisione è stata confermata dal profilo ufficiale della trasmissione, il trono maschile era rimasto vuoto dopo l'eliminazione di Michele Longobardi avvenuta durante la puntata mandata in onda oggi.

I fan di Gianmarco non hanno potuto nascondere la loro gioia per questa nuova opportunità, dimostrando grande affetto per lui, facendo svanire la delusione che il loro corteggiatore preferito non fosse stato scelto da Martina.

Tuttavia, sui social, non sono mancati commenti critici. Molti infatti si sono chiesti come sia possibile che il giovane romano, che appena pochi minuti prima sperava di lasciare lo studio con la tronista, sia stato improvvisamente chiamato a sedersi sul trono, accanto a Francesca Sorrentino.

Chi è Gianmarco Steri

Gianmarco Steri dopo aver corteggiato Martina De Ioannon, è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Nato il 30 aprile 1996 a Roma, ha 28 anni e, lontano dalle telecamere, coltiva diverse passioni. Tra queste, spicca il suo grande amore per il calcio, sport a cui si dedica da anni. In particolare, gioca come attaccante, nel ruolo di ala destra, per la squadra Racing Roma.

Uomini e Donne, anticipazioni: Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta!

Gianmarco ha anche una carriera professionale che lo lega al mondo della bellezza maschile: è un barbiere. Nella capitale, infatti, gestisce due barber shop, uno a Villa Gordiani e l'altro a Centocelle. Il suo profilo Instagram, ancora privato, conta poco più di 67mila follower, ma è sulla pagina della sua barberia che pubblica con maggiore frequenza foto in cui si trova al lavoro insieme agli altri dipendenti del negozio. Sul social TikTok, Gianmarco condivide momenti legati al suo lavoro.