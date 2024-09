Uomini e Donne: Martina De Ioannon è la nuova tronista: "cerco una persona che mi faccia provare quel brivido"

La quarta tronista di Uomini e donne non sarà Ida Platano, come era stato ipotizzato ma Martina De Ioannon, una delle protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island, dove era entrata insieme al fidanzato Raul Dumitras. I due si erano lasciati durante l'ultimo falò di confronto, nel corso del programma lei si era avvicinata al tentatore Carlo Marini, ex corteggiatore di Manuela Carriero.

La presentazione di Martina De Ioannon

La giovane, 26 anni, originaria di Roma, nella clip di presentazione si racconta con schiettezza, rivelando la sua vita quotidiana e le aspettative per il futuro. "Vivo con i miei genitori e lavoro nel ristorante di famiglia," spiega Martina, sottolineando quanto sia legata alle sue radici e al contesto familiare in cui è cresciuta. Nonostante la sua giovane età, Martina dimostra di avere un carattere forte e deciso, ma non nasconde le sue fragilità. "Ho un carattere forte e deciso, ma ho anche le mie debolezze," ammette.

Martina De Ioannon si descrive come una persona spigliata e socievole, che ama ridere e scherzare in compagnia. Tuttavia, è consapevole che, al primo impatto, potrebbe sembrare altezzosa: "Mi dispiace se a primo impatto posso sembrare altezzosa. In realtà è perché mi piaccio, sono sicura di me e me ne frego del giudizio degli altri." Una sicurezza che potrebbe essere fraintesa, ma che in realtà riflette un profondo senso di autostima e indipendenza.

Martina e Raul nella clip di presentazione a Temptation Island

Per quanto riguarda l'amore, Martina ha le idee chiare. Non cerca solo un compagno, ma una persona che condivida la sua visione della vita e i suoi valori, in particolare quello della libertà, che per lei è fondamentale: "Mi auguro di trovare una persona che condivida la mia stessa visione della vita e che abbia i miei stessi valori. Soprattutto quello della libertà, che per me è importantissimo."

Uomini e Donne: Michele Longobardi è il nuovo tronista del dating show

Martina sogna un rapporto che la faccia "perdere il controllo" e che le faccia provare quel "brividino" speciale, segno di una connessione autentica e profonda. Gli altri tronisti, annunciati nei giorni scorsi sono Francesca Sorrentino, che abbiamo conosciuto a Temptation Island 2023, Michele Longobardi, anche lui ex corteggiatore di Manuela Carriero e Alessio Pecorelli, unico volto sconosciuto di questo poker.