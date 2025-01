Uomini e donne, Martina De Ioannon: è il giorno della scelta, ma va in onda solo la prima parte

Il pubblico del dating show non ha apprezzato che la scelta della tronista, una delle più attese degli ultimi anni, sia stata divisa in due parti.

La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata dedicata alla scelta di Martina De Ioannon. Per motivi televisivi, oggi abbiamo visto solo la prima parte della registrazione. La seconda, quella in cui la tronista dirà il nome del corteggiatore con cui uscirà, andrà in onda domani, venerdì 24 gennaio.

Il giorno della scelta: parte prima

All'inizio della puntata, Gianni Sperti ha sottolineato che questa è "la scelta più attesa degli ultimi tempi" e, più tardi, ha detto a Martina che è stata molto fortunata perché ha trovato sulla sua strada due bravi ragazzi. La tronista è stata accompagnata in studio dai suoi due fratelli. Si parte con la visione dei momenti più belli del percorso della tronista, iniziando da quelli con Gianmarco Steri e poi con Ciro Solimeno, come suggerito dall'opinionista.

Gianmarco ha portato Martina a casa sua, facendole conoscere la sorella e la zia, concludendo la giornata con una romantica cena a lume di candela. Ciro, invece, ha scelto di farle conoscere il fratello e i suoi amici a Torre Annunziata, terminando con un pranzo al mare che si è trasformato in un momento molto emotivo: entrambi si sono commossi e hanno pianto abbracciandosi.

Dopo i due filmati, Maria ha chiesto un'opinione ad alcune protagoniste del parterre degli Over: Barbara e Alessio sono sicuri che Steri sarà il prescelto, mentre Gemma, dopo aver visto le clip, ha cambiato idea e crede che Martina alla fine uscirà dal programma con Ciro. Maria De Filippi non si è espressa, perché la tronista le ha anticipato su chi è ricaduta la sua scelta.

Ciro Solimeno, uno dei due corteggiatori di Marina

Dopo le clip, Martina, rispondendo alla conduttrice, ha detto di essere emozionata, ma felice. Sia la giovane che i due corteggiatori hanno ringraziato tutta la redazione. La De Ioannon ha ricevuto anche un regalo da Francesca Sorrentino: una notte in una struttura con spa e bolla per osservare le stelle. Anche Gemma Galgani le ha fatto un pensiero.

Prima di chiamare il corteggiatore, Martina ha detto alcune parole a Maria De Filippi, che l'ha voluta sul trono dopo la sua esperienza a Temptation Island: "Venivo da una situazione in cui nessuno mi capiva e mi sentivo sbagliata. Non so se sei fiera del mio percorso, ma io mi porto dentro tutto quello che ho vissuto qui. Grazie di cuore a tutti". "Certo che sono fiera, assolutamente sì, pensavo l'avessi capito", le ha dettoe Maria.

Il momento della scelta

Arriva finalmente il momento della scelta. Martina fa entrare per primo Gianmarco, segno, in genere, che non è lui il corteggiatore con cui vuole lasciare il dating show. "Quando siete scesi tutti, non mi aveva colpito nessuno. Poi, dopo la prima chiacchierata, ho scelto di volerti conoscere. Siamo partiti un po' con il freno tirato, ma andando avanti mi sono accorta che mi avresti dato tanto."

Martina ripercorre le tappe del loro percorso, sottolineando i momenti difficili e le riflessioni che l'hanno portata a vedere in Gianmarco un uomo con valori simili ai suoi. Tuttavia, conclude con una frase che sembra preannunciare un colpo di scena: "Io oggi non voglio nascondermi dietro i nostri caratteri incompatibili, perché la vera sfida è fuori da qua."